華新能源電纜系統6日在高雄洲際商港舉行「華新能源海底電纜廠開幕暨高雄港A6-A碼頭啟用典禮」，象徵台灣離岸風電產業供應鏈邁入全新里程碑，總投資金額超過180億元，華纜董事長焦佑倫表示，由於產品需要時間驗證，未來2年華纜系統海纜廠還看不到營業額，預計2027年會正式量產供貨。

華新能源海底電纜廠占地7萬多坪，包含1座地上6層、總高度達50公尺的塔樓，是台灣首座在地化海纜生產基地。（圖／民視新聞）

華新能源海底電纜廠開幕暨高雄港A6-A碼頭啟用典禮，華邦電董事長焦佑鈞、華新董事長焦佑倫兩兄弟，難得公開同台。總統府資政沈榮津、高雄市長陳其邁、經濟部長龔明鑫，以及台電董事長曾文生等政商界重要人物，都受邀出席剪綵，見證這歷史性的一刻。總統府資政沈榮津：「代表台灣整個離岸風電產業的一個新的里程碑，也是代表台灣電纜產業，從過去的電線電纜到陸纜，發展到34萬5千超高壓的等級的電纜，唯獨就缺了海底電纜這一塊，今天我們佑倫董事長，把這個版圖把它補起來。」

華新能源電纜系統啟用典禮 高雄洲際商港盛大舉行

華新能源海底電纜廠開幕暨高雄港A6-A碼頭啟用，象徵台灣離岸風電產業供應鏈邁入全新里程碑。（圖／華纜系統提供）

華纜系統與全球三大海纜廠之一的丹麥NKT集團旗下NKTHVCablesAB合資，引進海纜領先製程、國際級品管體系，及全流程營運管理系統，打造台灣首座在地化海纜生產基地，占地7萬多坪，包含1座地上6層、總高度達50公尺的塔樓，從規劃至建設完成耗時3年，預計2026年完成國際產品認證，2027年正式量產供貨。華纜系統董事長焦佑倫：「雖然建好了，我們兩年還看不到營業額，因為我們要經過認證，我們要配合客戶的開發時程，所以這代表我們對臺灣長期且永續的承諾。」同步啟用的高雄港A6-A碼頭，由華纜系統與台灣港務公司共同打造，成為國內第一座為海底電纜設計的專用碼頭，能夠讓長達數百公里的海底電纜直接從後線廠房裝載出港，大幅縮短供應鏈時程，從高雄出發，邁向全世界。

