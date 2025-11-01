華新街點燈 點亮南洋風情

新北中和緬甸點燈文化節昨（一）日在華新街舉辦高僧祈福儀式中，新北副市長劉和然（左三）出席與貴賓們共同點燈。（記者蘇春瑛攝）

二○二五新北市中和點燈文化節昨（一）日晚間五時在中和華新街熱鬧登場，今年以「心願相通、光聚多元」為主題。新北副市長劉和然出席表示，城市的偉大不僅在於硬體建設，文化底蘊更是不可或缺，邀請大家一同參與祈福，感受新住民文化的魅力。

劉和然指出，新北市是全國新住民最多、文化最豐富的城市，一走進華新街便能感受到濃厚的東南亞風情，讓民眾不必出國就能體驗異國文化，認識多元族群，學習尊重與包容。在高僧祈福儀式中，劉和然與中和區長楊薏霖、中華民國緬甸歸僑協會理事長楊海潮、多國僑界代表及在地議員等人共同點燈。

中和區長楊薏霖表示，華新街是中和極具特色的文化聚落，匯集緬甸、泰國、印尼等南洋風情，不僅是「南洋觀光美食街」，更是新住民的第二個家。公所積極推廣多元文化觀光，透過點燈節重現東南亞的重要節慶，營造健康、友善與共融的城市氛圍。緬甸歸僑協會理事長楊海潮也表示，希望藉由此活動讓更多人了解東南亞文化，讓新住民在異鄉感受到家的溫暖。

活動邀請多元文化團體帶來緬甸宮廷舞、新疆舞、傣族舞等演出；現場提供木琴、豎琴，讓民眾體驗緬甸傳統樂器；高僧為民眾綁繩祈福、保平安；活動多元，還包括傳統服飾踩街、文物展攤及在地學校表演，最後抽出電視與台北至仰光來回機票等大獎。

華新街商家「阿薇緬甸小吃」提供現場民眾七百碗西米露甜點，讓大家在祈福之餘，也能品嚐南洋風味甜品。首次參加點燈活動的張姓民眾表示，自己住在永和，離華新街很近，特地帶小朋友來熱鬧參與點燈、品嚐南洋美食，也讓孩子認識台灣的多元文化。