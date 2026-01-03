華新麗華創立新品牌、中鋼搶攻精緻鋼品，鎖定高階應用，鋼鐵業真能捎來春燕？

鋼鐵業向來靠景氣吃飯，然而在全球鋼價低迷、庫存壓力沉重的這兩年，台灣鋼廠正在佈局另一條路：高附加價值產品。市場研究顯示，不銹鋼與特殊鋼正成長加速，高附加價值產品需求攀升，永續、電動車、能源設備成為新藍海。如今，台灣鋼鐵業的老牌企業華新麗華砸重金打造品牌，中鋼則深耕精緻鋼品，他們都在思考「與其拚量，不如拚價值」。只是，這條路真的能迎來春燕嗎？

鋼鐵業向來是景氣循環的代名詞，日子好時人人滿倉擴產，景氣反轉便是漫長去庫存與降價競爭。2024年～2025年全球鋼市仍受需求疲弱、成本壓力與中國產能外溢影響，市場用一句話形容最貼切：量有、價沒、毛利薄。

而現在，一股趨勢正在浮現，不銹鋼與特殊鋼的高附加價值市場加速成型，鋼鐵廠悄悄改寫生存方式。

市調機構「The Business Research Company」在《2025 Stainless Steel Market Report: Outlook and Insights》中指出，全球不銹鋼與特殊鋼市場規模2024年約1649億美元，預估2029年將成長至2395.6億美元，年複合成長率達8.2%。「World Steel Association」也觀察，能源、運輸、油氣設備、工業自動化等領域對高強度、耐蝕鎳系鋼材需求逐年走升，市場正從傳統大宗鋼品走向客製化與高性能鋼種的時代。

「永續轉型」則是關鍵催化劑。「S&P Global」分析，全球汽車、能源企業對綠色鋼、低碳鋼採購比重提高，高階鋼材價格相對穩定，也比一般鋼板更不受景氣波動影響。

簡單一句話形容鋼市趨勢：大家都想搶「貴的、難做的、毛利高的」。

這也是台灣不銹鋼大廠華新麗華與鋼鐵業龍頭中鋼近年共同的選擇，與其在大宗市場廝殺，不如轉向高價值應用，追求精緻，但更賺錢。

華新麗華打造「奇沃 Steeval」品牌，走向材料供應鏈頂端

2025年12月中旬，華新麗華做出業界少見的嘗試，不是發表新品，而是推出品牌。旗下冷精棒產品以「奇沃 Steeval」之名亮相，目標鎖定航太、能源、油氣、機器人、AI伺服器與精密製造等高附加價值領域。發表會現場氣氛活潑，華新董事長焦佑倫笑稱猶如消費品記者會，歐洲子公司高層幾乎全員到齊，就像在宣告，華新不再只是材料供應商，而是以品牌迎戰全球高階產業。

華新麗華發表不銹鋼新品牌「奇沃 Steeval™」。華新麗華提供

對華新來說，推出新品牌並非靈光一閃。幾年前的新冠肺炎疫情，導致歐洲鋼市低迷，反成華新併購良機，2022年起加速投資、合縱連橫，三年間買了四家公司，還有大小鋼鐵工廠，整合上、中、下游的資源，逐步掌握歐洲供應鏈與品牌建立的know-how（專業知識）。

主責轉型的華新企業策略暨供應鏈管理組織總經理何心怡坦言，最難的不是技術，而是讓「鋼鐵人」接受品牌思維。許多員工不解為什麼要做品牌？但，經過長達一年多的共識工作坊與策略討論，公司逐漸凝聚共識。

更重要的是，市場給了直接回饋，品牌發表會當天，華新就接到訂單。華新副董事長王錫欽觀察，過去鋼鐵供應鏈習慣等客人上門，現在華新主動與金屬中心合作調研，找潛在合作夥伴，這就是品牌化帶來的戰略位移。

中鋼從虧損谷底反撲，盼靠精緻鋼品翻身

此外，中鋼也面臨中國產能外溢、美國232鋼鋁關稅干擾、需求疲弱等多方影響，營收直落，月前召開法說會時，董事長黃建智形容鋼市為「一好三壞」，基礎建設與資料中心投資是唯一亮點，其他應用領域仍得小心應對。

因此，中鋼近年來陸續佈局高價值鋼品，包括高強度車材用鋼、氫能與風電用鋼、特殊合金鋼等，除了強化研發，也提升高附加價值產品的占比，希望逐步降低對大宗鋼材景氣循環的依賴。

資料顯示，中鋼積極開發高再生材料用比鋼材，2021年起至今已取得14項再生料含量（RC）驗證，應用於電腦、家電、伺服器及傢俱；至於精緻鋼品，2025年前三季營收占比約17.8%，卻貢獻了高達93.6%的毛利，應用於基礎建設的高功能結構鋼在銷量貢獻中居首，而利基更深的是電動車用超能效電磁鋼，毛利表現最突出。

一位鋼鐵業資深工作者分享，中鋼的研發深度與製程整合是最大的武器，期盼突破高階材料長期由日本、歐洲廠商主導的格局，市場真的難打，但如果真的打進去，價值顯著增加，因為中鋼要追求的不是量，而是每一噸鋼的利潤。

市場看好高價值鋼品，但不是人人都能成功

高附加價值的應用領域，聽起來是鋼鐵產業的救命繩，只是，真的人人都能穩穩抓住嗎？台經院產經資料庫分析師郭明洲說，高附加價值市場確實具有成長性，但門檻高在三件事：認證、技術、時間。

首先，高階鋼材多用於航太、能源、精密設備，須通過層層認證，從送樣到量產相當耗時；第二，高性能鋼種必須材料冶金、熱處理、精整加工一體整合，不是買設備就能做；最後，市場黏著度比較強，但客戶轉單也會更謹慎。

以華新創立新品牌來說，郭明洲認為在市場低迷時提前布局、危機入市，確實有機會搶先卡位新客戶，而品牌化只是開端，鋼材品質與技術升級才是關鍵，若能同步落實減碳、循環材料等綠色鋼元素，才能放大品牌價值，一旦做出差異化，未來吸引高階客戶的潛力可期，後續發展值得關注。

從追量到追價值，鋼鐵產業正在翻頁，華新透過品牌突圍，中鋼以技術深耕，前路雖然漫長，但已看見新方向。高階鋼不是華麗的風口，而是耐心的工程，跨過認證、技術與市場深耕的門檻，才有機會在下一輪景氣來臨時，真正迎來春燕