華新麗華焦佑倫：能源是國家戰略投資 盼國產化不被犧牲

華新麗華董事長焦佑倫出席2026 CWEF天下經濟論壇。

「除了煤電，只要能發電、就是好電！」華新麗華董事長焦佑倫今（22）日出席論壇活動時表示，未來十年台灣的發電、輸配電、儲能等，是「兆元」規模商機，能源是最具備戰略意義的國家投資，希望政府在產業鏈國產化草創時，能共同協助，不要在此時讓國際競爭對手，用傾銷手段把我們給犧牲掉了。

總統賴清德今日出席「2026 CWEF天下經濟論壇」時，表示政府將根據天時、地利、人和進行三大產業的規劃，且台灣一定會持續開發電力，雖然目前電力是穩定，但未來仍要投入綠電。

廣告 廣告

在論壇中，台電董事長曾文生說，全球都在看未來AI資料中心的用電需求而準備，但其實台灣會比別國更早開始大幅度增加用電，因為台灣的半導體產業在生產前要做測試，光是這一項就是驚人的用電。

曾文生坦言，過去很多公司可以用普通高壓，但現在沒有用特高壓就沒辦法撐住，所以台電正在大量調整電網，未來用電成長率預估是1.7％，「但是我們覺得可能還會再向上提升。」

但台電作為電力公司，做事必須要公開招標、沒辦法像民間企業一般做供應鏈管理，還有很多法令要過五關斬六將，所以希望民間企業一起幫忙、找出解法。

曾文生也提到，像是目前台灣新增電力，受限於土地問題，不只貴、還很難買，因為擔心影響房價。他透露，上個月輸電系統的同仁跟他說，為了一個科學園區的供電，必須要先做120公尺的豎井、再做地底下橫向的潛盾工程，主因是沒有地可用、被迫移到山坡上去做。

焦佑倫也提到台灣已很難有土地空間做新的電網，所以他們日前投資180億元興建的海纜廠，就不只是為了把離岸風電發的電運回來，建議可共建海上高壓電站，且利用海底空間，建設南北電網的高速電網輸送。

焦佑倫表示，全球都面臨缺電問題，所以都在搶設備、搶供應鏈的產能，中國能這麼不缺電，主要是有完整供應鏈和大投資去支持，台灣其實在未來十年的電力建設，包括發電、輸電、儲電和用電，是以「兆元」在算的大市場，應該來發展在地化的產業。

更多鏡週刊報導

隱形冠軍不想隱形了！ 華新麗華推不銹鋼新品牌進軍AI領域打國際盃

新核能抗吃電獸2／台廠具生產核電關鍵材料技術 華新麗華、榮剛獲原廠認證胸有成竹

布局航太與能源高端材料 華新麗華擴大英國投資