華新180億海纜廠啟動 焦佑倫:核氣綠都是好電 AI就是「能源競賽」
〔記者林菁樺／高雄報導〕耗時兩年，華新麗華旗下華新能源電纜與丹麥NKT合資，斥資近180億元，在高雄港打造的在地化海纜廠於今(6日)正式開幕。華纜董事長焦佑倫指出，AI競賽就是能源競賽，且在全球能源供應鏈短缺之下，風電發展速度反而更快，華纜產品需要認證，2年內尚不會貢獻營收，但對台灣風電與核能、火力等能源競爭深具信心。
焦佑倫指出，台灣在全球情勢困難之際，經濟表現反而更佳，今年台灣的經濟成長率預估高達 7.3、7.4%，明年預估也有3.4%，焦佑倫認為，半導體發展之下，AI方興未艾，此預估只是地板，明年應會遠超過3.4%。
政府打造台灣成為世界一流的AI 算力中心，能源需求勢必大增，焦佑倫強調，AI競賽就是能源競賽，「電力等於算力等於國力」，牽動經濟、民生，而政府2030 年綠能佔比要30%，「確實非常有挑戰性」，需要合作夥伴在技術、成本上持續突破。
他也談到近期政府對核電方向較為明確，為此感到高興，他指出：「無論執政黨還是反對黨，共同使命就是要支持能源建設」，必須放下爭議，核電、氣電(燃氣)、綠電都是好電，只要「創造經濟發展就是好電」。
談到目前台灣的風電發展優勢，他說，訂一台氣渦輪機就要5年時間，未來可能要7-8年，核能討論SMR，但技術也不夠成熟、緩不濟急，風電在全球其他能源供應鏈短缺下「發展比過去快」。
焦佑倫更透露，NKT選擇華新說出真心話，「不是因為你做最好」，而是因為看到「這塊地是全世界電纜業夢寐以求的一塊土地」。因為該碼頭全長230 公尺、水深13.5 公尺，海纜產品可「重達一萬多噸，長度「可以從 25 公里甚至到 50 公里」，在全球電纜廠史上「沒有這樣的條件」，極為罕見。他表示，台灣的土地這麼小，必須「利用我們的地理環境及海洋資源」，打造高比例自製的離岸風電與電網系統。
台電董事長曾文生也出席致詞，他說，台電是華新最重要客戶，但新廠落成後，相信未來需求持續成長，也不會只有台灣市場，他以重電產品出口高度成長為例子，已對台電取貨造成一定影響，曾強調，電力是經濟發展重要基礎，華新願意投資電力事業，讓台灣走向下個未來更紮實基礎。
更多自由時報報導
全球搶銅大戰升溫！4萬噸銅被「這公司」一口氣提走 原因曝光
獨家》台積電美國廠派大批工程師來台 培訓2奈米技術
電梯一進去就露餡 ! CEO揭密：先按哪個鍵 看出你的時間管理力
台灣白蝦外交展現鈔能力！這4國前10月進口額已超過去年全年
其他人也在看
「10度警報」冷氣團來襲！下週氣溫崩跌 濕冷再現
天氣風險公司分析師薛皓天在個人臉書粉絲專頁指出，目前中高層大氣受槽線通過影響，加上底層有乾冷空氣滲入，導致清晨與上午時段氣溫明顯偏涼，北部與東部地區也出現局部零星降雨。明（5）日的天氣型態與今日相似，基隆北海岸、東北角與東半部有短暫降雨機率，氣溫略為回升，...CTWANT ・ 1 天前 ・ 9
「10度警報」冷氣團來襲！下週氣溫狂跌 濕冷天氣又要來了
受東北季風影響，今（4）日台灣各地清晨至上午仍感受偏涼冷，尤其北部及東半部地區有零星降雨，不過還沒冷完！氣象專家預估，最強一波冷空氣將在下週六（13日）南下，屆時全台氣溫恐大幅下滑，局部地區低溫甚至可能降至10度左右，提醒民眾注意保暖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
入冬最強冷空氣要來了！恐達「大陸冷氣團等級」 這天急凍跌至10度
週末天氣好轉，不少地區都有望見到陽光。但氣象粉專「天氣風險」提醒，下週一（8日）清晨將有新一波東北季風南下，雖然降溫影響不大，但下週六（14日）恐有入冬以來最強冷空氣南下，屆時北部、東北部低溫可能下探10度，有機會挑戰大陸冷氣團。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 14
入冬最猛降溫！挑戰「大陸冷氣團等級」 這天最凍剩10度、連4天好冷
入冬後最強冷空氣來襲！天氣風險分析師薛皓天指出，下週末起北方系統增強，中層以上有槽線通過，帶動底層東北季風南下，預估影響時程從下週六至下週二，夜間至清晨時段氣溫低，這波可能是入冬以來最強冷空氣，有機會達到大陸冷氣團等級。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
東北風接力來襲！北部逼近10度低溫 恐達大陸冷氣團等級
台灣即將迎來兩波東北季風的影響，氣象署預測，明天（6日）各地早晚低溫將普遍在15至19度之間，而一些空曠地區及河谷地帶可能因輻射冷卻而出現更低的氣溫。氣象專家指出，接下來的冷空氣將在下周一（8日）開始增強，並在下周二（9日）影響台灣，北部地區的白天高溫會稍微下降。中天新聞網 ・ 15 小時前 ・ 3
變天倒數！下週最強冷空氣南下 專家：強度上看冷氣團
[Newtalk新聞] 今(5)日天氣持續受東北季風影響，對此，氣象粉專「林老師氣象站」指出，迎北部和東半部持續濕冷，白天高溫不會超過攝氏20度，明天開始東北季風減弱，各地氣溫回溫，不過下週開始將會有2波東北季風增強，一個較弱在8日報到；另一個下週末，有機會迎來今年首波大陸冷氣團。 「林老師氣象站」指出，今日天氣持續受東北季風影響，尤其是北部及東北部地區濕冷體感較為明顯，白天高溫不會超過攝氏20度；一直要到明日東北季風減弱，環境水氣減少，各地氣溫才會逐漸回升，但早晚仍較涼，中南部日夜溫差大，南北溫差也會明顯增大，基宜地區以及北部山區仍有零星降雨。 但週末過後，8日起東北季風再度增強，冷空氣再度南下，環境水氣再度增加，桃園以北及基宜花地區也再度轉為有雨的天氣，整體感受又回到偏涼、偏濕體感，但此波冷空氣強度較弱，且維持時間不長；要特別注意下週末13、14日前後南下的強冷空氣，強度有機會挑戰今年首波大陸冷氣團。查看原文更多Newtalk新聞報導第24屆金爵獎國際餐飲暨旅遊大賽 12/16、17高雄圓山飯店登場輻射冷卻影響！全台急凍13測站不到14度 馬祖最低溫僅11.4度新頭殼 ・ 1 天前 ・ 4
入冬最強冷空氣襲台！12/15恐降至10度創今年新低
入冬以來最強冷空氣即將襲台！天氣風險分析師薛皓天表示，下週末起北方系統將顯著增強，中層以上槽線通過帶動底層東北季風南下，預估這波冷空氣強度可能達到大陸冷氣團等級，影響時程從下週六延續至下週二，夜間至清晨時段氣溫將明顯偏低。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 3
把握週末回暖！這天再迎強冷空氣 氣溫狂跌恐剩10度
這幾天有感降溫，迎風面北海岸、東北角及東半部有短暫陣雨，大台北局部則有零星飄雨。而這波天氣影響預計會到週末，週末兩天氣溫逐漸回升，中南部高溫回到28度，但日夜溫差明顯，可能差到10度。而下週一開始又會有另一波東北季風南下，北、東部將再次轉為陰雨天氣；13日開始還有另一波東北季風將再次增強南下，空曠處、山區有10至13度機會。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
今年首波大陸冷氣團要來了？下週「這天」挑戰最低溫
生活中心／李明融報導中央氣象署指出，今天（5日）持續受到東北季風影響，桃園以北、東半部地區及恆春半島雲量較多，偶有零星降雨，主要在基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區降雨較持續，為陰雨的天氣，而其他地區為多雲到晴、可見陽光；氣象專家林得恩提醒，週末氣溫回升後，週一（8日）東北季風增強，接著第13日、14日再迎一波冷空氣，提醒「有直接挑戰今年首波大陸冷氣團的潛力」。民視 ・ 1 天前 ・ 發起對話
塑膠微粒已入侵人體！台大研究：每人每天排出8000顆
塑膠微粒不僅是環境污染問題，這些肉眼看不見的微小顆粒已經進入人體多處器官。一項研究指出，人體糞便中廣泛檢測到聚丙烯、聚乙烯等微塑膠，粒徑通常介於20至800微米，且腸道疾病患者體內含量更高。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 1
先回暖再驟涼！下週北部轉雨 中旬強冷空氣逼近
（記者許皓庭／綜合報導）受東北季風持續影響，北台灣與東北部今日（5日）仍是濕涼天氣，氣溫多落在20度附近，局部 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
豬農今起拒收事業廚餘 政策緩衝1年無配套損失更大
全面禁廚餘養豬2027年上路，黑豬農認為，1年緩衝期沒意義、損失更大，應該要有離牧配套，而不是要沒有未來的豬農多幫忙收1年的廚餘，今天起將不收廚餘到年底，會從團膳開始。環境部今天說，地方環保局會請乙清業者與清潔隊協助清運，清運費由環境部補助。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 小時前 ・ 55
耐熱塑膠仍會釋放大量微粒？ 台大研究：僅代表受熱不會變形
台大公衛團隊今（4）日公布塑膠微粒最新研究成果時指出，即使是如HDPE、PP等標榜「耐熱」的塑膠材質，在高溫下仍會釋放大量塑膠微粒。而在塑膠微粒對人體影響研究不足的情況下，暫時難以進行風險評估，但仍建議最好不要使用塑膠容器。公視新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
明東北季風減弱全台升溫！下週再迎兩波冷空氣探10度
明東北季風減弱全台升溫！下週再迎兩波冷空氣探10度EBC東森新聞 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
周末回暖！下週「入冬最強冷空氣」報到 最低溫10度↓
周末喜迎好天氣！今（6）天東北季風減弱、氣溫回升，不過早晚仍較涼，清晨本島最低溫落在新竹縣11.4度，白天開始北部高溫達22、23度；中南部有25至27度，感受溫暖舒適，氣象專家吳德榮預告，下週一再有台視新聞網 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
熱帶性低氣壓今生成 氣象署：可能增強為颱風「洛鞍」
中央氣象署表示，今（5日）上午8時，熱帶性低氣壓TD32生成，之後可能增強為今年第28號颱風「洛鞍」（Nokaen）。根據最新預測路徑，將通過菲律賓中南部進入南海，影響台灣機率偏低。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
清晨最低溫11.3度！明起各地氣溫漸回升 下周冷空氣再報到
氣象署表示，今天（5日）持續受東北季風影響，基隆北海岸、大臺北山區及宜蘭地區為陰雨的天氣，各地早晚低溫普遍為15度～18度，局部空曠地區及近山區平地溫度會再更低一些。明天天氣為何？氣象署指出，明天、週日（6日、7日)東北季風稍減弱，各地氣溫逐漸回升，下週一（8日)東北季風增強，下週二（9日)持續受東北季風影響，此波冷空氣較弱，北臺灣天氣稍轉涼。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 1 天前 ・ 4
下週末「入冬最強冷氣團」報到？ 吳德榮：平地跌破10℃
帶您關心天氣資訊，今(6)日東北季風減弱，北部地區轉為晴朗的好天氣，溫度也回升，高溫上看28度，民眾可以好好把握趁著假日出門走走。因為氣象專家吳德榮，根據最新歐洲模式模擬，下週末開始入冬最強的冷空氣有...華視 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
淑麗氣象／今晨凍破12度！全台天氣轉「乾冷」 山區直逼0度
淑麗氣象／今晨凍破12度！全台天氣轉「乾冷」 山區直逼0度EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
東北風持續！今北台迎風面有雨 高屏空品亮橘燈
即時中心／林耿郁報導今（5）天持續受東北季風影響，桃園以北、東半部地區及恆春半島雲量較多，偶有零星降雨，主要在基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區降雨較持續，為陰雨天氣，其他地區為多雲到晴、可見陽光。民視 ・ 1 天前 ・ 發起對話