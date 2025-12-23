華星光法說會報喜 今日股價一度漲逾8%
[NOWnews今日新聞] 光通訊大廠華星光昨（22）日舉辦法說會，公司表示整個CPO市場的年複合成長率將達到137%，成長潛力巨大，因此激勵今（23）日股價開高走高，最高一度來到287.5元。
華星光在法說會表示，隨著AI伺服器帶動IntraDataCenter（資料中心內部的高速互聯，例如伺服器與交換器、機櫃之間的連線）升級，光模組規格正由400G邁向800G及更高速世代，進一步推升CW雷射需求。
公司已依照市場需求啟動擴產規畫，目前CW雷射月產能約1.5K顆，預計2026年第四季提升至每月3-4K顆，2027年可達6K顆以上。
在製程方面，華星光指出2026年第二季3吋製程產能將超越2吋，成為CW雷射主力生產規格，並規畫於2026年第四季完成4吋產線建置，2027年進入量產階段，藉此提升良率與產能彈性，支援後續高速應用需求。
產品面方面，華星光表示，2026年CW雷射主力出貨將集中在70mW與100mW規格，並同步推進200mW與400mW等高功率產品研發，為未來更高速光通訊架構提前布局。
在客戶結構方面，公司指出，CW產品線目前已有三家雲端服務供應商（CSP）採用，客戶結構持續分散，有助於降低單一客戶依賴風險，支撐中長期成長動能。
展望未來，華星光指出AI資料中心持續擴建，將帶動Intra Data Center高速互聯需求升溫，推升800G及後續更高速光通訊規格導入。隨著客戶專案放量與擴產規畫推進，公司預期未來兩至三年將進入產能、規格與客戶數同步擴張的成長階段，CW Laser需求可望持續增加。
此外，針對CPO發展，華星光表示，2024年時CPO需求與技術處於小量、試量產的研發階段，但今年在NVIDIA的CPO技術下，正快速推動AI資料中心變革，預期CPO市場將從2024年約4600萬美元，逐年成長至2030年的81億美元，年複合成長率高達137%，成長速度較去年來的更快、更急。
華星光2025年前三季累計營收約新台幣32.3億元，年增34.3%，營業毛利為6.5億元，毛利率為45%，本期淨利約5.25億元，每股盈餘為3.73元。
法說會釋出好消息，也帶動華星光今日股價以278元盤上開出，隨後一路走高，最高一度來到287.5元、上漲逾8%。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
科技股帶頭走高、美股週一全數收紅 台股開盤上漲103點
大立光二度實施庫藏股、為史上規模最大 今日開盤攻上漲停價
道歉也無法止血！UG飲料炎上風波續燒 聯發國際跌逾半根停板
其他人也在看
家樂福即將走入歷史 300家量販超市更名
統一終止與法國家樂福的品牌授權合約，明年中全面換新招牌(圖/卡優新聞網)卡優新聞網 ・ 7 小時前 ・ 36
AI訂單不斷...目標價上看330元！國家隊週砸23億寵電子五哥「這檔」 瘋搶華邦電3.1萬張入袋
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數上週（12/15～12/19）收在27696.35點，週跌501.67點、跌幅1.78%，根據玩股網統計，觀察八大公股近5日上市個股...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 14
現賺11.6萬元！捷創科技掛牌首日大漲136% 大啖蜜月行情
捷創科技（7810）今（23）日以承銷價格每股85元掛牌上櫃，早盤以168元開出，截至10點20分，一度觸及201元，大漲116元、漲幅136%，大展蜜月行情；中籤者若賣在此價位，有望賺近11.6萬元。Yahoo奇摩股市 ・ 56 分鐘前 ・ 發起對話
記憶體銅板價股民激喊加碼！「晶圓代工大廠」傳與美光談合作...盤中噴漲停 再炸45.2萬張巨量登人氣王
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導受美股4大指數上週五全面收紅激勵，台股今（22）日早盤氣勢如虹，開盤即上漲近300點，截至11點10分左右，暫報28,124.66點，...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
高股息慘淪提款機！國家隊狠心出場7檔達4.8億 00919、00878、0056都難逃
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數昨（22日）終場收在28,149.64點，上漲453.29點，漲幅1.64%。據「玩股網」統計，觀察八大公股昨日上市賣超ETF方...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 2
目標價上看1465元！AI電力商機全面引爆「它」 爆量94.2億躍上成交額榜
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股今（22）日受美股四大指數全面收紅激勵，開盤即大漲近300點，截至中午12點19分左右，指數暫報28,064.95點，上漲368.60...FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 7
法人齊站買方點火 台積電領軍台股收復28000點/最強珍奶股被炎上 暴跌7%敲響品牌信任警鐘/大立光重磅回購 1800億銀彈助股價急拉｜Yahoo財經掃描
美股上周五由科技股領軍全面收高，市場消化關稅政策進度與Fed降息預期變化，同時聚焦AI資本支出動向；道瓊工業指數上漲0.38%，那斯達克指數上漲1.31%，標普500指數上漲0.88%，費城半導體指數大漲2.98%、站回50日線。 科技股方面，美光在財測優於預期、AI需求續強帶動下續飆，股價大漲6.99%，再創歷史收盤新高；輝達受惠H200晶片有望獲准出口中國消息激勵，股價強彈3.93%；甲骨文則因TikTok美國業務合資進展利多發酵，股價大幅反彈6.63%。不過Nike財報不如市場預期，且大中華區業績疲弱，股價跳空重挫10.54%，成為盤面少數壓力來源。台積電ADR同步上漲約1.5%，為台股多頭鋪路。 亞股方面，日股大漲1.81%，韓股也走強2.12%；港股與陸股亦同步收高，區域市場氣氛明顯轉暖。 台股今（22）日承接美股漲勢，加權指數終場大漲453.29點，收在28,149.64點，成交金額4,930.45億元；權王台積電(2330)回神，盤中最高達1,470元，終場上漲35元收1,465元，單一檔即貢獻大盤逾兩百點。盤面資金明顯回流電子與AI題材，台達電(2308)強漲、金融股同步走穩；記憶體族群在美光續創高激勵下表現亮眼，力積電(6770)爆量攻上漲停，華邦電(2344)、南亞科(2408)同步走揚；此外，大立光(3008)啟動史上最大規模庫藏股護盤，早盤一度亮燈漲停；低軌衛星與PCB題材股如華通(2313)亦成為資金追逐焦點，推升整體盤勢氣氛轉趨樂觀。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 18 小時前 ・ 3
2026投資教戰3／4月股災明年Q1會再來？ 專家揭資產配置4321關鍵密碼
合庫金控首席經濟學家徐千婷指出，進入2026年投資人不是要更勇敢，而是要更有紀律；在機會與風險交錯下，操作要更謹慎，避免因追逐熱門題材而忽略分散風險；標的選擇上，則應多關注資產體質與現金流。究竟哪些投資標的是2026資產配置必備？鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 8
PCB全面走揚！「鑽針廠」漲停創24年新高吸4.1萬張買單排隊 這檔連2漲14.59%炸3.6萬張
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導在AI伺服器強勢需求帶動下，PCB供應鏈全面供應吃緊，產品價格隨之水漲船高，推升各廠商營收上揚，股價也跟著攀升，如鑽針廠...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
傳三星、SK海力士 毛利率將超車台積
隨著AI運算需求重心由「訓練」走向「推論」，半導體產業的獲利結構正出現明顯變化。韓國經濟日報全球版引述消息報導，三星電子記憶體部門與SK海力士今年第四季毛利率將雙雙超越台積電，將是暌違7年後記憶體獲利能力再度凌駕晶圓代工業。工商時報 ・ 7 小時前 ・ 4
不只力積電爆量漲停！記憶體4檔火力全開 「它」卡位Google AI、成交破14萬張走強
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數今（22）日終場收在28,149.64點，上漲453.29點，漲幅1.64%。觀察今日盤後成交量排行個股，記憶體族群南亞科（2...FTNN新聞網 ・ 14 小時前 ・ 發起對話
57萬人注意！00940「再配0.045元」年化約5.8% 最後上車日曝光
[FTNN新聞網]財經中心/綜合報導擁有約57.49萬名受益人的月配型台股ETF元大台灣價值高息（00940），（22）日公告最新配息，每股再配0.045元，每張可領45元，...FTNN新聞網 ・ 14 小時前 ・ 2
台積電2奈米滿訂、鴻海AI營收破兆！法人評析買進時間一次看
[Newtalk新聞] 近期台股與個股表現多檔受AI、伺服器，及半導體需求推動而展現成長動能。智邦董事會通過超過20億元的產能投資計畫，鎖定2026年1.6T交換器出貨目標；勤誠首度進軍機櫃市場，營收貢獻逐步提升；台光電則因銅箔基板調漲帶來營收成長潛力。 大型權值股中，台積電2奈米製程訂單滿額，鴻海AI伺服器出貨增長，聯發科拓展衛星通訊及TPU晶片合作，台達電及玉山金業績亮眼，股價多呈現偏多格局。此外，建築及載板類股如遠雄與南電亦因營收交屋及高階載板需求而吸引市場目光，短中期布局需關注均線支撐與技術整理區間。 以下是國泰證期整理解析下周市場聚焦的熱門個股動向： 台積電： 市場傳出台積電2奈米製程至2026年底的產能已被各大客戶預訂一空。台積電董事長日前表示2奈米製程將如期於第4季量產，並在2026年快速成長。台積電股價近期區間震盪，中長線建議於季線附近偏多操作。 鴻海： 前三季AI伺服器營收已達到新台幣1兆元，預期本季持續成長。鴻海本季AI機櫃出貨持續放量，整體能見度優於前月，但近期外資持續賣超，股價表現疲軟，跌破11月下旬低點，建議站上月線再進行多方布局。 聯發科： 歐洲太空總署(E新頭殼 ・ 1 天前 ・ 7
PCB族群猛亮3紅燈！這「HDI板龍頭」受太空AI帶動...逾1.8萬張等入場 分析師看好能戰百元關卡
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（22）日終場收在28,149.64點，上漲453.29點，漲幅1.64%。本日PCB族群氣勢兇猛，盤面58檔個股中僅10檔走跌。...FTNN新聞網 ・ 19 小時前 ・ 2
大立光祭史上最大規模庫藏股「股價放光明」開盤跳空漲停
睽違四年，光學鏡頭龍頭大立光（3008）上周五宣告執行史上第二次庫藏股，擬買回2,670張庫藏股救市，且庫藏股買回張數遠超前次的1,342張，幾近倍增，寫史上最大規模，祭銀彈攻勢的大立光能否為股價扳回一城？大立光今日給答案，今日強勢以漲停板價2,265元開出，雖未能鎖住，但早盤仍得以保有逾6％的漲幅。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 2
開盤／台積電領軍台股飆漲127點！金銀銅瘋漲 低價面板原物料全動了
美股科技股續強效應延燒，台股今（23）日開盤氣勢不俗，加權指數早盤大漲127.41點，指數重返多頭節奏，權值王台積電一馬當先，盤中上漲15元，來到1480元，成為撐盤關鍵。市場解讀，在耶誕假期前的資金布局氛圍下，風險偏好回溫，台股短線買氣明顯升溫。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 2
納智捷案兩樣情？裕隆盤中閃綠燈 鴻華先進強漲5%
鴻華先進-創（2258）與裕隆（2201）上周五宣布將進行品牌納智捷的股權轉移，金額為7.876億元，將在公平會審議通過後進行交割，事件終於塵埃落定。不過傳言成事實後，先前因相關題材飆漲的裕隆股價反倒利多出盡出現拉回，盤中一度閃出綠燈，鴻華先進則呈現兩樣情，上漲5.3%。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 5
記憶體股一片紅！十銓飆出漲停領頭 雙雄南亞科、華邦電強漲破半根
[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導台股上市指數今（22）日稍早以上漲290.31點，為27986.66點開高後，指數持續上揚，最高一度上漲472.4點至28168.75點，上櫃指...FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 5
記憶體缺貨效應 TV面板價蠢動 雙虎利多
集邦科技（TrendForce）昨（22）日公布12月下旬面板報價，集邦研究副總范博毓表示，電視面板12月報價持平，但記...聯合新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
戶籍亂遷超危險！房屋稅從1%跳4%？稅務局：真的很多人挖坑給自己跳
最近，有民眾因為子女就學、申請補助、甚至搬遷工作，而將戶籍從住家遷出，原本依「自住住家用」稅率（1%或1.2%）課徵房屋稅的房子，竟在不知不覺中變成「非自住住家用」，導致每年房屋稅從低稅率變成高稅率（3.2%～4.8%），稅負驟增，引起討論。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 3 小時前 ・ 發起對話