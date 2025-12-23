華星光法說會報喜 今日股價一度漲逾8%

▲光通訊大廠華星光昨（22）日舉辦法說會，公司表示整個CPO市場的年複合成長率將達到137%，成長潛力巨大。（圖／NOWNEWS資料照片）

[NOWnews今日新聞] 光通訊大廠華星光昨（22）日舉辦法說會，公司表示整個CPO市場的年複合成長率將達到137%，成長潛力巨大，因此激勵今（23）日股價開高走高，最高一度來到287.5元。

華星光在法說會表示，隨著AI伺服器帶動IntraDataCenter（資料中心內部的高速互聯，例如伺服器與交換器、機櫃之間的連線）升級，光模組規格正由400G邁向800G及更高速世代，進一步推升CW雷射需求。

公司已依照市場需求啟動擴產規畫，目前CW雷射月產能約1.5K顆，預計2026年第四季提升至每月3-4K顆，2027年可達6K顆以上。

在製程方面，華星光指出2026年第二季3吋製程產能將超越2吋，成為CW雷射主力生產規格，並規畫於2026年第四季完成4吋產線建置，2027年進入量產階段，藉此提升良率與產能彈性，支援後續高速應用需求。

產品面方面，華星光表示，2026年CW雷射主力出貨將集中在70mW與100mW規格，並同步推進200mW與400mW等高功率產品研發，為未來更高速光通訊架構提前布局。

在客戶結構方面，公司指出，CW產品線目前已有三家雲端服務供應商（CSP）採用，客戶結構持續分散，有助於降低單一客戶依賴風險，支撐中長期成長動能。

展望未來，華星光指出AI資料中心持續擴建，將帶動Intra Data Center高速互聯需求升溫，推升800G及後續更高速光通訊規格導入。隨著客戶專案放量與擴產規畫推進，公司預期未來兩至三年將進入產能、規格與客戶數同步擴張的成長階段，CW Laser需求可望持續增加。

此外，針對CPO發展，華星光表示，2024年時CPO需求與技術處於小量、試量產的研發階段，但今年在NVIDIA的CPO技術下，正快速推動AI資料中心變革，預期CPO市場將從2024年約4600萬美元，逐年成長至2030年的81億美元，年複合成長率高達137%，成長速度較去年來的更快、更急。

華星光2025年前三季累計營收約新台幣32.3億元，年增34.3%，營業毛利為6.5億元，毛利率為45%，本期淨利約5.25億元，每股盈餘為3.73元。

法說會釋出好消息，也帶動華星光今日股價以278元盤上開出，隨後一路走高，最高一度來到287.5元、上漲逾8%。

