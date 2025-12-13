華映案遭中國判賠131億天價 大同：台灣無法執行

大同於今（13）日傍晚投下震撼彈！針對與中國華映科技的業績補償款訴訟，大同接獲中國最高人民法院終審判決，宣判大同與華映（百慕達）需連帶賠償高達人民幣30.29億元（約新台幣131億元）。面對這筆天價賠償，大同策略長丁爾坤在記者會上態度強硬，強調「中國判決未經台灣法院認可，在台灣沒有執行力」，並宣示將依據台灣法令，全力阻斷對方來台查封資產。

終審定讞！連訴訟費都要大同吞

這起糾紛源於大同集團過去轉投資的面板廠「華映」財務危機。根據大同今日發布的重訊，收到的判決書案號為「2024最高法民終86號」，中國最高人民法院駁回大同上訴，維持原判。

廣告 廣告

這筆帳算下來相當驚人，除了本金約人民幣30.29億元外，判決還要求大同負擔一審及二審的「案件受理費」各人民幣1,518萬元（合計約新台幣1.3億元），以及司法鑑定費約265萬元人民幣。這意味著，華映留下的爛攤子，中國法院認定要由母公司大同概括承受。

祭出「司法防火牆」 大同：台灣資產動不了

面對百億元級別的利空，大同公司隨即在證交所召開重訊記者會消毒。丁爾坤在會中不僅對判決結果「深表遺憾」，更直接亮出底牌，定調這場兩岸法律戰的下一步是「阻絕於境外」。

丁爾坤指出，大同已諮詢專業律師意見，除了會在中國當地依審判監督程序提請再審外，最關鍵的一招是引用台灣法令。依據《台灣地區與大陸地區人民關係條例》及民事訴訟法相關規定，中國法院的民事判決必須經過台灣法院的裁定認可，才具有執行力，大同主張該判決存在瑕疵，將在台灣法院這一關卡死對方，阻止華映科技來台執行財產。

手握287億現金 喊話股東「安啦」

為了安撫股東信心，大同今日也特地亮出家底。丁爾坤強調，依據最新的財務報告，大同目前帳上現金及約當現金高達新台幣287億元，資產總計近1,480億元。

「目前公司資金充沛，財務結構穩定。」丁爾坤表示，加上海外市場與電力能源、AI算力等新事業引擎成長強勁，這起判決完全不會影響公司的日常營運。言下之意，即便這筆131億元的「或有負債」，大同依然有足夠的本錢應對，且在台灣法律防線被攻破前，這筆錢暫時還不用掏出來。