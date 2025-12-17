華映案 大同提列131億賠償金 影響每股虧損6.09元 將反映在第4季財報

大同公司。記者籃珮禎攝影

大同（2371）因華映案遭中國法院判賠131億元，據了解，大同將遵循最嚴格的會計準則，決議於本月採取一次性全額先行提列，換算影響公司每股虧損約6.09元，將直接反映在第4季財報中。大同表示，待台灣司法程序後，進行金額回沖。

業界指出，一次性提列雖然造成帳面獲利劇減，但大同此舉等於將前朝舊帳中最大財務風險一次性釋放，旨在掃清未來的發展障礙。

台股昨（17）日盤勢震盪，加權指數終場微跌11.49點，跌幅0.04%，收在27,525.17點。大同股價則呈現疲軟，終場下跌1.30元、收在30.20元，跌幅4.13%，單日成交量為56,481張。

大同雖然強調，中國判決在台灣沒有執行力，將循兩岸法律途徑救濟，但大同股價依然重挫。

回顧連日走勢，大同13日接獲終審判決通知，15日開盤重挫跌停，16日隨即止跌並爆出逾11.1萬張大量，高居台股成交量第八名。三大法人呈現連續賣超態勢，外資於17日調節3,857張，連二日累計賣超10,340張；投信單日賣超8,970張，累計二日賣超17,870張；自營商則已連續三日賣超，累計達2,877張。

針對這筆鉅額損失，法界分析，該案未來仍須經過台灣民事法院承認並申請執行，依目前法律程序評估，在台灣通過機率微乎其微。主要原因在於台灣法院可能認定該判決程序存在瑕疵，若最終判定不承認或不執行，該筆於本月提列的損失，明年即有機會回沖，轉化為潛在盈餘回補。

法人指出，大同本業為重電產業，隨著全球積極布局AI相關產業，公司明年表現仍可期。

回溯此案背景，起源於2009年台灣華映透過轉投資中國華映科技，應中國證監會行政監管要求出具業績承諾函，大同當時作為實際控制人出具連帶承諾。隨後因台灣華映於2018年爆發財務危機、宣告重整，導致無法履行差額補足義務。陸方進而發起法律戰要求大同負擔連帶清償責任，大同雖主張該承諾對象為證監會而非華映科技，且未簽訂保證契約，但隨審裁決大同須負連帶責任。

