華映案 陸判賠131億天價 大同將提再審

震撼彈！大同公司因為已破產子公司台灣華映連帶保證，而與中國華映有賠償官司，大陸最高人民法院判決大同需賠償中國華映人民幣30.29億元（約新台幣131億元）確定。大同13日舉行重大訊息說明會指出，將依大陸司法救濟途徑提請再審，並根據台灣法令阻止其在台灣執行。大同表示，目前資金充沛、財務結構健全，判決不影響公司營運。

該案是2009年台灣華映透過轉投資中國華映科技，因應中國證監會要求出具19項承諾，台灣華映及大同負連帶責任，證監會核准該收購案。2018年台灣華映宣布重整，無法給付貨款，中國華映科技就出現虧損，2019年向福建高級人民法院控告大同及華映（百慕達）、華映，要求支付業績補償款人民幣19.14億元，隨後提高追債金額至人民幣30.29億元。

除了本金，該判決還要求大同負擔一、二審的「案件受理費」各人民幣1518萬元。該判決指出，原屬大同集團旗下華映百慕達，須向中國華映科技支付業績補償款，即大同、華映負連帶清償責任。

面對超過百億台幣賠償，大同昨日收到大陸最高人民法院確定判決後，在證交所舉行重訊記者會，策略長丁爾坤對判決結果「深表遺憾」，還強調大陸判決「在台灣沒有執行力」，後續將依會計原則審慎評估與後續處理。

一般認為，無論後續發展與該判決能否翻盤，大同會計帳上需先行提列131億元賠償損失，預估今年財報將出現每股逾6元的虧損。另一方面，除了大同在大陸聲請再審，中國華映也會拿該判決書到台灣法院聲請裁判認可，若台灣法院裁定承認，就會依其民事判決執行。