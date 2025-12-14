華映科終審判賠131億元 大同：中國判決在台無執行力

大同強調將持續專注於核心業務發展，為全體股東權益努力。（翻攝畫面）

針對與中國華映科技的業績補償款訴訟，大同接獲中國最高人民法院終審判決，宣判大同與華映（百慕達）須連帶賠償高達人民幣30.29億元，折合新台幣約131億元，對此，大同策略長丁爾昆在重訊記者會上表示，「中國判決未經台灣法院認可，在台灣沒有執行力」，大同對判決結果感到遺憾，並將依循救濟途徑，提起再審。

大同策略長丁爾昆表示，為充分維護廣大股東權益，大同經徵詢專業律師意見，將繼續依循大陸司法救濟途徑，依審判監督程序提起再審，而根據台灣法令阻止其在台灣執行。此外，丁爾昆表示，依據大同集團最近期經會計師核閱之財務報告，現金及約當現金近新台幣287億元，資產總計近新台幣1,480億元。大同資金充沛、財務結構穩定；加上海外市場成長動能強勁，今年累計營收成長、動能充沛，該判決不影響公司營運！

大同強調，身為百年企業，一向秉持穩健經營、依法治理為最高原則，並致力於全體股東的共同利益與權益，不僅近年轉型有成，以電力、能源、AI算力為成長引擎，並將持續專注於核心業務發展，為全體股東權益努力。

業界指出，此次若張榮華團隊能透過法律途徑有效延阻判決在台執行，並成功兌現資產活化與重電布局的承諾，大同將能徹底走出前朝陰影；法人則分析，張榮華可望藉由穩固的經營權和充裕的資金，將歷史負債的影響降至最低，加速推動大同轉型為高附加價值業務的能源與AI算力中心系統整合商。

