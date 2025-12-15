華映科遭中國判賠131億 大同股價打入跌停鎖死

【記者許麗珍／台北報導】大同（2371）已破產子公司台灣華映遭中國判賠131億，大同因鉅額賠償官司今股價重挫，今開盤直接以跌停價31.6元開出並跌停鎖死，投資人也因利空爭相出脫持股，委賣張數一度衝高至4.6萬張。

23年未發放股利的百年企業機電大廠大同公司，在18萬名股東引頸期盼下，今年上半年好不容易迎來23年後首度發放股利，每股擬配發現金股利2.95元，未來將朝向每半年配發股利目標前進。

不過，大同13日突重訊，因已破產子公司台灣華映連帶保證，而與中國華映有賠償官司，大陸最高人民法院判決大同需賠償中國華映人民幣30.29億元確定，約新台幣131億元。大同策略長丁爾昆並在重訊記者會上強調「中國判決未經台灣法院認可，在台灣沒有執行力」，大同對判決結果深表遺憾，並將依循救濟途徑，提起再審。

廣告 廣告

受到華映科遭中國判賠131億的鉅額賠償官司重擊，由於每股影響逾6元，大同今天一開盤，股價即被摜殺，以跌停價31.6元開出， 意外被利空打到的投資人也爭相賣出持股。

對此大同再度表示對終審結果深表遺憾，認為最高人民法院判決內容存在法律瑕疵；大同強調未經台灣法院認可，中國大陸判決在台並無執行效力，目前公司營運與財務狀況未受實質影響。另為維護公司及股東權益，已徵詢專業律師意見，即刻啟動審判監督程序，提請再審，同步循兩岸法律途徑持續救濟，爭取對公司最有利結果。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

八點檔男星3度病危！不敢告訴老母 淚訴：我已經沒救

直擊法蘭克福聖誕市集！在羅馬人廣場感受百年浪漫

美股道瓊飆646點創新高！甲骨文慘崩近11% 台積電ADR收黑

