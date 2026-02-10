華晨宇寵粉無極限 「買下三塊地」打造粉絲樂園

華晨宇宣布自己已在一個「四季如春」之處購置3塊永久用地，用於打造專屬歌迷的「火星樂園2.0」綜合基地。(取材自微博)

中國歌手華晨宇近日在深圳演唱會上，無預警宣布自己已在一個「四季如春」之處購置三塊永久用地，用於打造專屬歌迷的「火星樂園2.0」綜合基地，未來舉辦演唱會將不必再四處租借場地，此話引爆現場粉絲尖叫。「華晨宇拿下三塊地」也登上熱搜。

華晨宇透露過去每到一座城市舉辦演唱會，都得花費大量時間與成本搭建舞台，如今他已在一個「一年四季如春的地方」買下三塊土地，計畫打造專屬於粉絲的演唱會基地。他雖未公開確切地點，但形容未來那裡「有吃、有喝、有玩」，甚至還會有屬於大家的溫暖房子，讓演唱會不再只是短暫聚集，而是一個能長久存在的世界。

華晨宇更笑說，未來希望透過直播與粉絲一起討論，研究「怎麼把我們的家裝修得漂亮一點」，把這個構想交給所有歌迷共同參與。消息曝光後，網友紛紛驚呼「這訊息量太大」、「真的寵粉到極致」，也有人根據「四季如春」的線索，猜測土地位置可能位於雲南。

其實，被粉絲暱稱為「火星人」的華晨宇，推動此計畫並非臨時起意。據他表示，早在2018年他就萌生了為粉絲打造「粉絲之家」想法。此前由他推出的「火星樂園1.0」已運營多年，首創戶外樂園模式，拋棄座椅，全員站票，舞台打造也堪稱「天花板級別」，打造「音樂+遊樂+藝術+互動」的復合沉浸場景。

但華晨宇說，「樂園1.0」常受場地限制，面臨活動提前結束等問題。為此他們在各地經過考察，拿下地塊來打造升級的2.0版本。如今直接買地，被粉絲笑稱是「火星家園2.0」。

21世紀經濟報導指出，演唱會基地疑似在雲南省玉溪市澄江市右所鎮馬房村。據悉，該地地處撫仙湖旅遊度假區核心地帶，距離撫仙湖北岸300米，隸屬於澄江市右所鎮吉花社區，海拔1740米，年均氣候攝氏17.4度，距離昆明市近半小時車程。

據報導，澄江市文旅局回應，關於該項目的具體信息，一切以華晨宇公司官方宣布為準。

