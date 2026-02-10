華晨宇拋震撼彈！演唱會官宣「拿下3塊地」打造火星樂園2.0 當地回應

大陸歌手華晨宇日前舉辦演唱會，期間震撼宣布「火星樂園」將升級至2.0版本。（圖／翻攝自微博，華晨宇工作室）

大陸歌手華晨宇日前舉辦演唱會，期間震撼宣布「火星樂園」將升級至2.0版本，且團隊已取得3塊土地，計畫打造自建、固定的樂園式演唱會基地，融合演出、娛樂與旅居功能。據悉，華晨宇相關公司已在雲南玉溪成立文旅企業。若該項目成真，有望為當地「旅居經濟」帶來以明星IP為核心的全新模式。

綜合陸媒報導，在深圳站最後一場演出中，華晨宇重磅宣布，「火星演唱會」樂園模式將全面升級至2.0版本，與先前以租賃場地、臨時搭建為主的形式不同，團隊已在一個氣候宜人的地區正式取得3塊土地，計畫打造自建、固定的基地，實現從巡演場地到長期運營空間的跨越式升級。

華晨宇形容，未來的樂園是「我們的烏托邦」，集演唱會、休閒娛樂、餐飲與居住空間於一體。他透露，相關構想早在2018年便已萌生，這次2.0版本在舞台技術和整體體驗上都將大幅升級。不過，他也坦言，基礎設施建設周期長、成本高昂，「雖然不知道要花多少錢，像個無底洞，但一定要把它做到最好」。

據了解，「星樂園1.0」已運營多年，首創全站票戶外樂園模式，將音樂、遊樂、藝術與互動深度融合，被歌迷視為國內演唱會藝術的「天花板」。然而受限於場地租期等條件，部分活動曾被迫提前結束，成為升級的重要動因。為此，華晨宇團隊近年在多地考察選址，最終推動2.0版本落地。

企查查顯示，由華晨宇持股99％的上海聖恒鴻音文化傳播有限公司，與「火星演唱會」主辦方北京亞美時代文化傳媒有限公司，去年共同成立雲南溫暖的房子文化旅遊有限公司，註冊資本人民幣200萬元，經營範圍涵蓋旅遊與票務代理等。公司名稱對應華晨宇作品《溫暖的房子》，也與其在演唱會中提及的「溫暖的房子」規劃相呼應。

報導指出，該公司註冊地址位於雲南省玉溪市澄江市右所鎮馬房村。澄江市投資促進局已啟動相關土地平整工作，並表示對項目落地充滿期待。對此，澄江市文旅局回應，具體訊息以企業官方發布為準。

馬房村位於撫仙湖旅遊度假區核心區域，是雲南省「旅居產業」重點發展區域之一。華晨宇作為擁有逾3700萬粉絲的華語歌壇重量級藝人，其演唱會向來具備顯著的文旅拉動效應。若「火星樂園2.0」最終落地玉溪，或將為雲南「旅居經濟」引入以明星個人IP為核心的全新文旅消費模式。

