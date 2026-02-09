華晨宇超狂寵粉！宣布「拿下3塊地」辦演唱會：有吃有喝有房子

華晨宇宣布拿下3塊土地，要籌備專屬歌迷的演唱會樂園。（圖／翻攝微博）

大陸歌手華晨宇，在2013年選秀節目《快樂男聲》出道後，憑藉才華與爆發又具穿透力的嗓音，人氣居高不下。向來寵粉的他，近日卻在演唱會上宣布已經拿下了3塊地，未來不再自行租地、搭建舞台，直接就能開唱，消息立刻轟炸各大論壇。

大陸微博8日瘋傳一段華晨宇在演唱會聊天的片段，他說「我們在一個四季如春的地方，拿下了三塊地啊啊啊！演唱會啊，有吃有喝有玩啊，甚至還有我們溫暖的房子啊。」

華晨宇接著表示，「好！我覺得火星是屬於我們大家的，他不是我一個人的，我們共同都是火星的一份子，那我希望接下來找個機會，我也可以通過直播啊或者是...探討一下，怎麼把我們家裝修得漂亮一點，好不好啊！」說完後，全場歌迷尖叫聲不斷。

據了解，華晨宇自出道後，就憑藉創作與才華被歌迷形容是「火星人」，而他也將這概念變成他的演唱會風格。2021年更開啟沉浸式體驗的夢幻演唱會樂園，為粉絲提供吃喝玩樂等各式各樣的活動，極力打造專屬火星人的音樂烏托邦。

只不過每次的開唱，都是一筆不小的開銷，不僅耗費多日，還得找地租地、搭建舞台，不計其數精心布置。沒想到華晨宇這次竟然直接買下3塊土地，消息曝光後，瞬間造成討論，「這信息量可太大了啊」、「沒想到華晨宇還有這手」、「在寵粉這方面真是沒話說」、「火星家園2.0來了」、「也太牛了吧！幾句話直接爆出這麼大的料」、「造夢8年終如願，專屬烏托邦將啟封」。

