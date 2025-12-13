華朋扶輪社環保聖誕點燈 松山社大陪伴喜樂家族暖過節

（地方中心／綜合報導）「喜悅點燈 齒愛閃耀」活動由國際扶輪3521地區、台北市華朋扶輪社、財團法人臺北市喜樂家族社會福利基金會及財團法人泛美國際文教基金會共同主辦，以「環保、關懷、共好」為核心，結合環保概念、公益精神與健康教育，邀請喜樂家族與市民共享溫馨而具社會意義的聖誕季。活動以創意回收、口腔衛教與園遊攤位陪伴喜樂家庭，打造一個同時具有教育、歡喜與關懷的溫馨佳節。

圖／「松山之春」聖誕點燈，由喜樂家族執行長潘秀霞、泛美國際文教基金會董事長張如君、社會局長姚淑文、扶輪社地區總監林振邦、副市長林奕華、地區活動主委金文徵、熊敏營造股份有限公司董事長潘欽章等多人共同代表啓動。（松山社區大學提供）

主辦單位以近 2,000 個回收寶特瓶打造「一大二小」三棵環保聖誕樹，其中主樹8公尺，為臺北市校園最大最高環保聖誕樹，將減塑、循環再利用的理念具象呈現。點燈儀式由台北市副市長林奕華、社會局長姚淑文、松山區長鄭朝元及國際扶輪3521地區總監林振邦、主委金文徵、喜樂家族執行長潘秀霞與泛美國際文教基金會董事長張如君等20人代表共同啟動，象徵在歡聚中不忘關懷弱勢。隨夜色降臨，七彩燈光點亮校園，成為城市中兼具美感與公益意義的歲末風景。

廣告 廣告

圖／副市長林奕華逛園遊會，於總監林振邦、活動主委金文徵及華朋扶輪社吉祥物「朋鵬」陪同下，在「逸鵝書屋」書法攤揮毫。（松山社區大學提供）

活動亦強調健康教育的重要性，與台北市牙醫師公會合作，特別安排口腔衛教講座與闖關活動，由長期投入特殊需求者口腔照護的黃明裕醫師主講。黃醫師現任陽光牙醫診所醫師，亦為中華民國牙醫師公會全國聯合會口腔衛生委員會顧問。講座以淺顯易懂方式示範刷牙技巧，並結合遊戲與實作，讓喜樂家庭在輕鬆氣氛中掌握口腔健康觀念。現場更邀請藝人唐玲領跳「潔牙舞」，用充滿節奏的身體律動強化記憶點，大小朋友皆熱情參與。

圖／松山區公所、博仁綜合醫院、大全聯中崙店、Hi-Q、永慶房屋南京光復店、三商美邦人壽、安葆電能等企業，熱心支持「松山之春」公益活動。（松山社區大學提供）

除衛教活動外，現場亦規劃約 30 個園遊攤位，還有華朋扶輪社超人氣吉祥物「朋鵬」到場製造歡樂氣氛，內容從吃喝玩樂與公益宣傳攤位應有盡有，兼具寓教於樂特色，讓喜樂家族及鄰里民眾在舒適無壓的環境中享受吃喝玩樂與知識學習的美好午後。當天活動吸引約 2,000 名民眾參與，展現社會對喜樂家庭的高度支持。副市長林奕華亦親訪「逸鵝書屋」書法攤位與孩子們一起揮毫寫下祝福，國際扶輪3521地區林振邦總監、金文徵主委也陪同提筆，在墨香中凝聚跨界合作力量。

圖／藝人唐玲和30位頭戴狀元帽的喜樂家族成員，一起歡樂共跳潔牙舞。（松山社區大學提供）

此次活動獲得社會各界踴躍響應，協辦單位包含：臺北市中崙高級中學、臺北市松山區公所、臺北市松山區健康服務中心、臺北市警察局松山分局、珠驤保健-珠驤有限公司、博仁綜合醫院、紫青國際商會、吉祥里辦公室及各公益團體。主要贊助包括：華朋扶輪社、全程興業股份有限公司、安葆電能、捷盛聯運有限公司、台北市牙醫師公會、澤生生技股份有限公司、Ｈi-Ｑ中華海洋生技股份有限公司、大全聯中崙店等，以實際行動支持環保與關懷喜樂家族的理念。

另有一般贊助，包括：偉仁牙醫診所、扶輪3521地區、華岡扶輪社、華友扶輪社、九合扶輪社、百川扶輪社PP Frank、鼎群工程公司（首都扶輪社七分區AG Peter）、北區扶輪社、北安扶輪社、陽明扶輪社、百齡扶輪社、福齡扶輪社、福齡扶輪社PP Lucian、華齡扶輪社、圓山扶輪社、華山扶輪社、眾群工程顧問（大直扶輪社四分區AG Sandy）、雙溪扶輪社、津和工程企業有限公司PE Kenneth、關渡扶輪社、長安扶輪社、瑞安扶輪社、扶輪3490地區、三峽北大菁英扶輪社、扶輪3481地區、台北扶輪社、扶輪3482地區、永樂扶輪社、扶輪3522地區、東大扶輪社、松智扶輪社、忠誠扶輪社、東鴻扶輪社、中華牙醫師公會全國聯合會、康霈生技股份有限公司、根達衛生器材行（五股金鐘扶輪社 CP Ken-Ta）、仁德醫護專科管理學校口腔衛生科、中華民國樂樂棒球協會、台北靈糧堂北區會堂、熊敏營造股份有限公司、湛藍國際股份有限公司、鼎豐國際有限公司、大宇國際證券投資顧問(股)公司、群富健康生活事業股份有限公司、芯荃國際股份有限公司、永慶房屋南京店等企業及團體共同支持。各單位皆期盼活動能年年延續，讓市民在歡度佳節的同時，也能看見並支持喜樂家庭的需求。

更多引新聞報導

閨蜜被騙共床！少女助男友「脫內褲插入」 竟喊：不知道耶我在睡覺

Netflix刺青狂野妹爆紅！自揭16歲持刀性侵創傷 網友集體心疼

