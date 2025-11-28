華東垃圾場火警 花蓮縣府回應魏嘉彥加快去化訴求
CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導
針對昨日花蓮華東垃圾掩埋場火警，且有議員關心「花蓮市、吉安鄉垃圾去化」議題，花蓮市長魏嘉彥也呼籲加快去化，對此，花蓮縣政府今（28）日表示，吉安鄉今年已全面完成露天裸露垃圾去化，花蓮市部分則預計於115年底完成、再者，其他各公所所業務轄管的垃圾資源收回項目，花蓮縣府也將持續提供協助支持。
「呼籲花蓮縣環保局加快去化堆置的垃圾量，才能有效阻絕掩埋場火災發生。」花蓮市長魏嘉彥表示，垃圾掩埋場暫置垃圾逾8萬公噸，裸露及已打包數量各占一半，今年9月以來已連續3個月傳出火災，起火地點差不多，都是因底部沼氣自燃產生，掩埋場人員嘗試降挖高度仍發生難以避免。
花蓮縣府說明，花蓮市方面，目前堆置裸露垃圾約4萬5584餘噸，縣府規劃於115年底前完成全面去化。受委託處理生活垃圾的台泥DAKA再生資源利用中心，經評估每日處理量可由200噸提升至250噸，將全力加速花蓮市裸露垃圾去化進度。
「吉安鄉今年已全面完成露天裸露垃圾去化，花蓮市部分則預計於115年底完成。」花蓮環保局長饒慶龍也指出，吉安鄉部分，縣府環保局今年已清除裸露垃圾達3857餘噸，目前大致完成，僅剩少部分混雜土砂須待後續篩分處理。至於吉安鄉公所業管的資源回收物，其中已燃燒部分承諾協助處理，其餘亦將協助公所加速辦理發包作業。
花蓮縣府強調，垃圾清運與資源回收是地方重要的民生議題，環保局將持續協助各鄉鎮市公所，改善環境品質、提升鄉親生活環境。
照片來源：花蓮縣府
華東掩埋場火警煙漫下風處 花蓮縣府啟動2緊急應變機制、即時通報
