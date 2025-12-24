華東大股東逢高出脫？華邦電申報轉讓5000張
[NOWnews今日新聞] 華東股價近期大幅攀升，主要股東華邦電啟動減碼計畫，公告申報擬以一般交易方式轉讓華東持股5000張。
華東股價自9月低檔13.75元一路走高，24日收盤價55.7元，累計漲超過3倍。
華邦電目前持有華東持股比約9.67%，依公告內容，此次轉讓期間自12月26日至2026年1月25日；若全數完成，華邦電持股將降至約4.5萬張。
同屬華新集團的華新日前也公告申報，轉讓華東持股3000張。
華邦電說明，本次調節華東持股主要是配合公司擴產資本支出與長期營運成長所需資金規劃，並不影響雙方既有持股關係與合作布局。
華東前三季稅後淨利6.5億元，每股稅後盈餘1.29元；10月稅後淨利3.53億元、單月EPS 0.69元，獲利較去年同期年增68倍。
