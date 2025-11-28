華東掩埋場火警煙漫下風處 花蓮縣府啟動2緊急應變機制、即時通報 3

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

花蓮市垃圾衛生掩埋場位於美崙華東15-1號於昨日約17時發生火警，煙霧瀰漫，為確保民眾健康，花蓮縣政府今（28）日表示，環保局於接獲消防局通報後立即啟動緊急應變機制，除全力支援消防隊布設水線滅火外，並緊急調派3部大型怪手開闢防火巷，有效阻絕火勢擴散。縣府強調，環保局同步啟動「科技監測」與「空污應變模擬」機制，即時掌握空氣品質變化，因風勢影響，煙霧瀰漫至下風處，並第一時間即時通報下風處民眾採取必要防護措施，全力保障縣民健康。

花蓮環保局說明，於災害發生地震第一時間即迅速應變，科技儀器監測與應變模擬同步啟動，且環保局第一時間派員抵達現場，並以科技儀器執行監測。

環保局補充，已啟用三用手持儀器即時監測昨晚17時13分至17時32分於垃圾場周邊4個點位量測硫化氫、揮發性有機物及一氧化碳，測得數值均為0，初步排除易燃氣體或基本揮發性有機物的異常升高。

「粉塵量測持續追蹤。」環保局指出，現場稽查人員持續以粉塵儀監測空氣品質變化，並將依即時數據滾動更新應變措施。再者，立即啟動GIS空污應變事件模擬，稽查人員立即登入環境部系統進行模擬。根據模擬結果，昨日17時至今日受影響區域，模擬區域以花蓮市，尤以美崙地區及吉安鄉為主。

環保局進一步補充，進行科學採樣，異味與毒性物質送驗分析確保安全，為研判是否產生對人體有害氣體，環保局已完成採樣作業；周界異味採樣昨晚18時45分至18時48分採集周界異味樣本，已送交環保局局TAF官能測定實驗室分析，以確認是否符合法規標準。

再者，以不鏽鋼瓶採樣，毒性物質分析，昨晚於場區下風處採集不鏽鋼瓶樣品，並送至環境部認證機構分析其空氣成分，後續將與環境部公告之「有害空氣污染物」及其排放標準比對，請民眾無需過度憂慮。

「針對此次災情以隨即啟動即時通報，多管道提醒下風處民眾做好防護。」花蓮縣府表示，環保局已透過多元平台發布告警訊息，電視跑馬燈，提醒民眾避免外出、配戴口罩、緊閉門窗；臉書專頁更新，也即時發布掩埋場火警及空品監控狀況，讓民眾可第一時間掌握最新資訊。

「縣府呼籲受影響區域民眾做好基本防護，政府團隊將全力以赴，守護縣民健康與生活環境。」花蓮縣府強調，本次火災對花蓮市及吉安鄉部分區域造成空氣品質影響，但環保局已全面啟動科技監控並持續強化採樣與分析作業，直到本起事件完全解除為止。

照片來源：花蓮縣府

