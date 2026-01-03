華東關禁閉末日股價狂飆 總經理申報轉讓持股高檔套現2616萬

華東2日大漲8.92％，報收盤價62.3元。（圖／報系資料照）

根據證交所、櫃買中心最新公告顯示，記憶體封測廠華東（8110）預計下一交易日出牢籠。2日大漲8.92％，報收盤價62.3元，上漲5.1元，創收盤新高價，連3漲、漲幅達15.8％。

在股價攻頂之際，內部人卻悄悄逢高出清。華東經理人趁股價高漲，再度申報轉讓持股，華東總經理于鴻祺預計將透過一般交易方式，轉讓420張持股，財務協理黃靖窈將轉讓120張，以2日收盤價計算ˋ，可套現市值分別約為2616萬元、747萬元。

廣告 廣告

于鴻祺去年11月曾申報計畫轉讓華東持股，採一般交易轉讓500張華東股票，轉讓後持股降至1433張508股，再預計申報420張，持股將進一步降至1213張508股，有效轉讓期間為1月5日至2月4日；黃靖窈預計轉讓持股後，持股將降為101張350股，有效轉讓期間為1月5日至2月4日。

不只總經理頻繁出手，華東董事郝海晏去年11月也以一般交易方式賣出100張，目前持股降至298張。兩大法人股東也同步啟動減碼，華新麗華（1605）與華邦電子（2344）分別申讓3000張與5000張。預計轉讓後，華新持股將剩10.66萬張、華邦電則握有4.5萬張。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

孝子照顧百歲爸幾十年「突然沒到醫院」 醫知原因無奈嘆：醫院的人生百態

A-Lin跨年唱到Seven Eleven笑翻全場 原唱也來加一

下班回家「未做1事」惹怒公婆！老公竟補刀12字 網心疼：當媳婦還要會通靈