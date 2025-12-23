華東一個月漲46％ 華新麗華、華邦電前2大股東先後申報轉讓8千張持股

華東科技第一大股東華新麗華（圖為董事長焦佑倫）在12日申報轉讓3千張，第二大股東華邦電23日也申報轉讓5千張。（攝影／鄭國強）

華東科技（8110）由華新麗華（1605）焦家老三焦佑衡擔任董事長，12月因市場傳出台積電先進封測CoWoS爆單，讓所有半導體封測股都成為市場焦點，華東股價更創下歷史新高59.5元，單日成交量也在12日創下31.47萬張歷史新高，股價一個月內爆漲46％，大股東終於忍不住賣股變現了。

華東股價創高，前2大股東趁勢賣股套現

華東是華新麗華集團旗下12月以來最夯的個股，焦佑倫、焦佑鈞兩兄弟分別代表華東第一大股東華新麗華和第二大股東華邦電子（2344），就在12日華東股價觸及到歷史新高59.5元當天，華新麗華申報轉讓3千張華東，預計一個月內執行。

12月23日，華新麗華可能已經執行完畢賣3000張華東股票之後，第二大股東華邦電子也申報轉讓持股，合計5000張，以23日收盤價54元來算，至少可以變現2.7億元。

封測業務占比六成以上，記憶體需求推升營收

從年報資料中顯示，華新麗華是華東第一大股東，持股21.17％，手上有10萬9千張的華東，華邦電子是華東第二大股東持股9.67％，手上有5萬張的華東，經過這一輪賣股，華東前10大股東順序不變，而且明年又不用改選董監事，因此賣股不怕影響到經營權變動。

其實華東不算是新公司，它是2002年8月整合華新先進電子(成立於1995年4月)與子公司華東先進電子(成立於1998年7月)更名為華東科技，資本額為46億元、資產總值200億，從2024年營業額來看，其封裝占63％、測試業務占37％，封裝、預燒及測試之產品具有輕薄短小，且種類多之特色，7成都是做台灣的客戶。

高雄前鎮為生產重鎮，積極擴展DDR5封測市場

華東主要工廠在高雄前鎮和桃園龍潭，所在的高雄前鎮產業科技園區，也就是前鎮北一路，今年B15廠才剛擴廠完成，A15廠也在原址，約9年前就設立，北一路A15、B15廠相鄰華新科高雄分公司B9廠、A15廠400公尺之內。

今明兩年的發展策略是鞏固 DDR4 與 LP DDR4 封測項目，並積極擴大 DDR5 業務，第二是強化封裝與測試一元化服務，第三是縮短製造週期，以幫助客戶降低存貨價格波動風險，在記憶體價格大漲的現在，華東也因此備受矚目，只不過兩大股東賣股之後，還會不會有第三大股東賣股，就讓股民持續關注。

