華梵大學打造淡蘭古道光明燈海 攜手區公所與社區居民師生點亮石碇未來

（記者林富貴／新北市報導）華梵大學聯合新北市石碇區公所盛大舉行古道送燈霞光宴及迎春光明燈展，邀集石碇區各級學校大、中、小學生與社區居民，共同彩繪創作近六百盞祈願燈籠，高掛於豐田山村聚落，形成特殊璀璨燈海地景，新北市農業局長諶錫輝並帶領送燈隊伍繞行淡蘭古道登高謝水，創下地方創生先例。

這場結合石碇全區產官學與民間力量總動員的史無前例活動，由華梵大學USR大學社會責任計畫中心籌辦，也是教育部深耕計畫成果的重要發表。諶錫輝局長致詞時強調，華梵大學結合地方社群與特色茶文化營造出的地景藝術，成功為石碇淡蘭古道建立新的形象品牌，而這也是農業局推動農業創生的重點，必可帶動地方產業蓬勃發展。

圖／石碇居民師生在璀璨燈海下欣賞精彩的霞光宴舞台表演。（華梵大學提供）

石碇區長王思凱表示，華梵大學一路扶持石碇區地方創生，提供許多課程與策略指導，未來會繼續與華梵進行更密切的合作。華梵大學校長李天任指出，這是大學參與地方創生的重要里程碑，華梵師生將與地方社區居民攜手努力，讓點燃的光明燈火繼續綿延下去，並推陳出新。

古道送燈與迎春光明燈展10日下午在石碇區豐田活動中心華梵大學旅創學堂外的山村聚落登場，由智慧生活設計學系一年級學生林曉彤手持茶枝扮演引路人，與社區鄉親組成的鑼鼓隊，一路伴行諶錫輝局長領軍的送燈隊伍，沿昔日淡蘭古道繞村而上，抵達磨石坑小水村登高謝水台，進行結合傳統祭典與遊行活動的謝水祈福儀式。

圖／華梵大學攜手石碇區公所在磨石坑小水村舉辦古道送燈謝水儀式。（華梵大學提供）

儀式在諶錫輝、王思凱、李天任與景美溪守護聯盟召集人陳建志等主祭者登上高台，以山果禪茶、明燈心香，帶領師生與鄉親虔誦疏文，感恩並祈請天地神祇及先民祖靈護佑社區康寧、產業興盛下圓滿完成，光明鑼鼓隊與石碇婦女會更加碼表演鑼鼓謝天與採茶農豐舞，將儀式從莊嚴肅穆成功過渡到歡慶豐收的氛圍。

活動延續至晚間接力舉辦感恩霞光宴，由華梵大學在旅創學堂旁的紅磚房天地埕熱鬧辦桌，以24桌的盛大規模宴請石碇區公所、地方鄉親、文山與新店等地社區大學、民間團體以及華梵師生，一邊享用石碇在地美食，一邊欣賞精彩的藝文表演。

圖／新北市農業局長諶錫輝（後排右二）、華梵大學校長李天任（後排右三）。（華梵大學提供）

當夜色降臨，高掛於會場四周近六百盞由石碇各中小學與華梵大學師生合力彩繪的燈籠瞬間點亮，隨著山路蜿蜒起伏，形成獨特燈海地景，在大自然天光及山村景致交互映照下，五顏六色，璀璨動人，令眾人不禁讚嘆「美極了」！

華梵大學人文與藝術學院黃智陽院長也上台揮毫「霞韻豐彭」，並邀請觀眾一起上台簽名互動，將現場氣氛帶到最高潮。活動最後在眾人手持仙女棒互相許願下精彩落幕，期盼山村千燈能點亮石碇未來。

石碇區公所表示，迎春光明藝術燈展將進行至3月8日為止，地點在石碇區豐田里市民活動中心旅創學堂紅磚房（新北市石碇區碇坪路二段32號），歡迎社會大眾走入石碇鄉間，一起感受大學凝聚地方情感的創生能量。

