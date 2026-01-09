華梵大學攜手原來學苑推出覺知生活營 分齡過夜共學陪伴中小學生穩定成長

（記者石耀宇／新北報導）原來學苑實驗教育機構攜手華梵大學，於1月底推出分齡設計的「覺知生活營」，結合大學教學資源，透過過夜共學、生活實作與陪伴式學習，將實驗教育精神融入山林生活，引導國中小及高中學子在自然與藝術中找回內心的安定，培養專注力、情緒穩定與自我覺察能力。

圖／華梵大學提供。

原來學苑表示，「覺知生活營」以「陪伴式學習」為核心 ，主張孩子需要的不只是要求，而是被理解、引導與信任。華梵大學指出，現代孩子生活節奏快速，往往缺乏與自己對話的機會，透過三到五天的過夜共學，孩子不只是白天的課程參與者，更能在生活中練習如何專注、如何相處、如何安住自己。

廣告 廣告

「覺知生活營」依年齡分為兩大營隊，針對國小四年級至國中二年級的學童，規劃主題以「讓孩子愛上學習的開始」為核心，五天四夜的生活與學習體驗，重點在於建立學習態度。

圖／華梵大學提供。

營隊活動內容將結合藝術創作、山林觀察、小班制陪伴與團體合作，讓孩子在不填鴨、不補課的環境中練習正念與情緒穩定，引導孩子「愛上學習」而非「害怕學習」，並學習表達、專注與自我照顧，逐步建立學習信心與內在穩定感。舉辦時間為1月27日至1月31日。

針對國三至高中的學生，原來學苑則推出三天兩夜的共學形式，招收國三至高中學生，透過金工、陶藝、森林探索、食育共食與靜心練習等課程，引導青少年在日常生活與實作中練習覺察情緒、整理思緒，培養耐心與自我認同，建立面對未來學習階段的穩定基礎，陪伴他們面對成長過程中的迷惘與壓力。

圖／華梵大學提供。

原來學苑強調，國高中階段的營隊活動更結合華梵大學師資與跨域設計，加入AI科技素養與邏輯表達訓練，協助孩子在情緒起伏與學業壓力中穩定內在，為高中生活打下紮實的價值觀與責任感基礎，營隊舉辦時間為1月29日至1月31日。

華梵大學指出，「覺知生活營」地點在新北市華梵大學，將全程安排於校園內過夜，提供三餐與完善生活照顧，並由專業師資與陪伴者全程引導，若不住宿則需自行安排每天的交通方式。

原來學苑表示，營隊並非以補課或短期成果為導向，而是透過生活化、連續性的學習設計，讓孩子在被理解與支持的環境中認識自己，發展屬於自己的學習節奏，實踐全齡教育與覺知教育的理念。報名連結請見https://forms.gle/Y1TSW4afTN1Fvs6m7，名額有限，額滿即止。

更多引新聞報導

《GTA 6》開發進度曝光 外媒報料：還沒進入修Bug階段

家庭「第三者」引爆衝突 祖雄揭小姨子同住的真實困擾

