華梵大學攜手石碇區公所 彩繪燈籠打造燈海地景

（中央社記者許秩維台北11日電）華梵大學與新北市石碇區公所舉行古道送燈霞光宴及迎春光明燈展，邀集石碇區學生與居民，共同彩繪創作近600盞祈願燈籠，高掛於豐田山村聚落，形成璀璨燈海地景。

華梵大學今天發布新聞稿指出，這場結合石碇全區產官學與民間力量總動員的活動，由華梵大學USR大學社會責任計畫中心籌辦，於10日下午在石碇區豐田活動中心華梵大學旅創學堂外的山村聚落登場。

華梵大學學生林曉彤手持茶枝扮演引路人，與鄉親組成的鑼鼓隊，一路伴隨新北市農業局長諶錫輝領軍的送燈隊伍，沿昔日淡蘭古道繞村而上，抵達磨石坑小水村登高謝水台，進行結合傳統祭典與遊行活動的謝水祈福儀式。

諶錫輝表示，華梵大學結合地方社群與特色茶文化營造出地景藝術，成功為石碇淡蘭古道建立新的形象品牌，這也是農業局推動農業創生的重點，必可帶動地方產業蓬勃發展。

新北市石碇區長王思凱提到，華梵大學一路扶持石碇區地方創生，提供許多課程與策略指導，未來會繼續與華梵密切合作。

華梵大學校長李天任指出，這是大學參與地方創生的重要里程碑，華梵師生將與地方社區居民攜手努力，讓點燃的光明燈火繼續綿延下去，並推陳出新。

活動接續到晚間舉辦感恩霞光宴，由華梵大學在旅創學堂旁的紅磚房天地埕辦桌，以24桌宴請石碇區公所、地方鄉親、文山與新店等社區大學、民間團體和華梵師生，除了享用在地美食、欣賞藝文表演，現場還有近600盞由石碇各中小學與華梵師生彩繪的燈籠形成燈海地景。

石碇區公所表示，迎春光明藝術燈展將展出至3月8日，地點在石碇區豐田里市民活動中心旅創學堂紅磚房（新北市石碇區碇坪路二段32號），歡迎社會大眾走入石碇鄉間，一起感受大學凝聚地方情感的創生能量。（編輯：張雅淨）1150111