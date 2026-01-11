華梵大學攜手石碇區公所 打造彩繪燈海

記者黃朝琴／臺北報導

華梵大學與新北市石碇區公所攜手，舉行古道送燈霞光宴及迎春光明燈展，邀集石碇區各級學校大、中、小學生與居民，共同彩繪創作600盞祈願燈籠，即起高掛於石碇區豐田里市民活動中心旅創學堂紅磚房（新北市石碇區碇坪路二段32號），形成璀璨燈海地景。

華梵大學學生林曉彤手持茶枝扮演引路人，與鄉親組成鑼鼓隊，一路伴隨新北市農業局長諶錫輝領軍的送燈隊伍，沿昔日淡蘭古道繞村而上，進行結合傳統祭典與遊行活動的謝水祈福儀式。新北市石碇區長王思凱提到，華梵大學一路扶持石碇區地方創生，提供許多課程與策略指導，未來會繼續與華梵密切合作。

活動晚間舉辦感恩霞光宴，由華梵大學在旅創學堂旁的紅磚房天地埕辦桌，以24桌宴請石碇區公所、地方鄉親、文山與新店等社區大學、民間團體和華梵師生，除了享用在地美食、欣賞藝文表演，現場還有近600盞由石碇各中小學與華梵師生彩繪的燈籠形成燈海地景。

華梵大學邀集石碇區各級學校學生與居民，共同彩繪600盞祈願燈籠，打造美麗的地景燈海。（華梵大學提供）