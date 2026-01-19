華梵大學曉雲導師法語書法邀請展 板橋橋藝術空間隆重登場

（記者林富貴／新北報導）紀念創辦人曉雲導師禪寂21週年，華梵大學特於板橋「橋藝術空間」舉辦「乙巳年華梵大學創辦人曉雲導師法語書法邀請展」，邀請30位書界名家與藝術家，以曉雲導師《覺之教育》、《泉聲》、《語絲》等著作中的法語為內涵，透過書法表現「覺之教育」與「道藝合一」的人文思考與宗教理想。

圖／華梵大學提供。

展覽由華梵大學主辦，校覺室與人文與藝術學院協辦，東亞書法研究中心承辦，30位書法名家及校內外藝術家以曉雲導師著作中最具代表性的法語為文本進行創作，於橋藝術空間内展出，展現書法的人文深度與禪觀思惟。

董事長悟觀法師於開幕式致辭指出，此次法語書法展是一場令人感動的展覽，非常感謝人文與藝術學院黃智陽院長的用心策劃，以及眾多書法名家以筆墨回應曉雲導師的精神感召，使藝術與佛法在當代再次相遇、圓滿呈現。

中國書法藝術基金會董事長、書法家連勝彥先生回顧其與曉雲導師的深厚因緣，並強調書道承載深厚哲學與人文精神，中國漢字書法已於2009年被聯合國教科文組織列入「人類非物質文化遺產代表作名錄」，彰顯其在教育與文化傳承上的國際認可。

圖／華梵大學提供。

連勝彥也表示，曉雲導師曾說「美是淨化人心的力量」，此次30位老中青書法家以各自筆法呈現禪心體悟，讓觀眾在欣賞藝術之餘，更獲得一份面對動盪時代的安心與修心之道。

中國書法學會顧問陳坤一老師則從禪宗公案談及曉雲導師「覺之教育」精神，肯定其專注於教育、以覺悟為本的前瞻視野。他指出，見到華梵大學悟觀董事長親臨長廊細細觀展，正顯示對創辦人精神與書法藝術的高度重視，也讓人再次體會曉雲導師將宗教、教育與藝術融為一體的難得典範。

國立臺灣藝術大學廖新田教授表示，此展讓人在AI高速發展的時代中，重新回到書法的本源——手、文字與心靈的總體感受。他肯定橋藝術空間作為學生與藝術家交流的平台，並指出此次展覽以傳統掛軸形式呈現，主軸清晰、風格純粹，在樸素中經營出鮮明品牌，令人由衷感受書法提按之間的純淨之美。

圖／華梵大學提供。

前國立臺北藝術大學美術學院院長林章湖教授亦指出，書法是藝術修養的重要基礎，「橋」象徵通往藝術大道的連結之路，書寫時正是以此心態貫通心手，體現藝術修行的精神內涵。

黃智陽教授表示，此次展覽從曉雲導師重要著作中擷取法語，雖然為其智慧中的冰山一角，仍然期望觀眾在體會書法之美的同時，進一步探尋導師思想。

他指出，曉雲導師兼具教育家、宗教家與藝術家多重身分，其「道藝合一」的思想，為藝術創作與修行實踐提供了珍貴的平衡之道。此次每位書法家依其感悟精選法語語句、運筆，形成另一座精神之橋，使創辦人精神與當代藝術心靈交會，作品層次豐富而深刻。

開幕典禮冠蓋雲集，校內外師生與藝術家擠滿會場，共同見證這場融合藝術、教育與心靈修養的文化盛會。表演以優雅古琴與禪意擊鼓揭開序幕，琴聲在動靜、虛實之間流轉，與書法線條的氣韻相互映襯，呈現「以藝入道、以道觀心」的禪藝境界，獲得觀者的深沉感動。

「乙巳年華梵大學創辦人曉雲導師法語書法邀請展」於華梵大學橋藝術空間（新北市板橋區文化路二段242號6樓）展出至1月21日，歡迎社會大眾參觀。

