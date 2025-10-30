華梵大學盛大舉行35週年校慶典禮 前教長吳思華籲改變高教學習制度與方式

（記者林富貴／新北報導）華梵大學30日舉行建校35週年校慶典禮，前教育部長吳思華受邀致詞，提醒高等教育面對AI的挑戰，必須調整為以「人」為核心的學習，打破目前一學期教一門課的舊制度，改採集中、彈性式學習，以及全齡、有目的的學習，培養出與AI不一樣的人，才不會被AI取代。

圖／華梵大學35週年校慶典禮大合影。（華梵大學提供）

歡慶建校35週年，華梵大學30日上午於校本部國際會議廳隆重舉行校慶典禮，與會貴賓的致詞焦點，全都放在高等教育如何應付未來挑戰的嚴肅議題上。

廣告 廣告

華梵大學董事長悟觀法師指出，當今世界處於大震動的狀態，佛家、儒家與老莊思想是最能安撫人心的清涼劑，而華梵創辦人曉雲導師提出的「覺之教育」就是最好的解方，她將華梵校園當成大畫布，用自己全部的生命去創作，希望每個華梵人都能傳承「覺之教育」精神，繼續將畫作完成。

圖／華梵大學董事長悟觀法師致詞。（華梵大學提供）

吳思華前部長也以「永續AI時代的高教創新」為題致詞，強調AI技術的發展是對未來高教的最大挑戰，針對AI什麼知識都查得到，目前「以知識為本」的高等教育應儘速調整為「以人為本」的學習，也就是「人活著就需要學習」，大學生年齡應從18至22歲擴大到3到90歲，未來高教才能從艱困的紅海走向充滿機會的藍海。

吳思華進一步指出，教育部對學分與學習方式現在有嚴格規範，例如1學分課程每週上1小時、上課18週、一學期修24學分、畢業學分數為128等，這種全時學習架構未來應改為更有效的集中式密集學習，例如一門課可集中在一週3次、6週上完等，如此彈性學習模式更能符合全齡時代的學習對象與學習條件所需。

圖／華梵大學35週年校慶典禮，前教育部長吳思華（右五）、華梵大學董事長悟觀法師（左四）、李天任校長（右四）、蓮華學佛園修慈園長（左五）與服務滿30年資深同仁合影。（華梵大學提供）

另外，吳思華也提到以人為本的學習，必須將學習從知識的記憶改為有目的的學習，培養學生解決社會問題的能力、手段和方案，並且幫助每一位學生「活出一個與AI不一樣的人」。

吳思華話鋒一轉指出，今年大學入學考試，資訊科技成為第一志願，但學生畢業後可能會發現這一行反而最容易失業；因為AI與人最大的不同，在於AI沒有「覺」，沒有味覺、聽覺、視覺、嗅覺和觸覺，而唯有一個高度自覺的人，在AI世界中才不會被取代。

吳思華強調，華梵大學推動以覺為主的「覺之教育」，正好可培養學生做一個與AI不一樣的人，加上以人為本、全齡學習、彈性學習以及有目的的學習，這些都將成為少子化、高齡化與AI社會的高等教育必須創新的方向，而這不只攸關高教制度的改革，「更是一場文明的覺醒」。

華梵大學李天任校長也表示，因應高等教育、社會結構與價值觀的改變，華梵將以環境、生活、藝術為三大教育軸線積極轉型，逐步從課程與社團中引進農園與茶藝體驗、勞作與園藝治療、藝術治療和正念禪修，推動6歲到90歲的全齡學習，成為各年齡層共同學習的教育基地。

今日校慶典禮上，華梵大學也邀請原來學苑實驗教育機構的小學生進行歌舞表演，並頒發傑出校友獎與資深同仁服務獎，校內並同時舉辦園遊會、運動嘉年華會、各系教學成果展等精彩活動，從6歲小朋友、20歲年輕大學生到中壯年熟齡學生都一起共襄盛舉，展現「全齡學習」的校園氛圍。

更多引新聞報導

免申請也能領！普發1萬元先發這「11類人」 11／12起直接匯款

王子認了與粿粿越界！節目羞談「棒棒糖」歌詞很色 網驚喊早有端倪

