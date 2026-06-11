華梵大學舉辦東亞書法國際研討會 50年代日本珍稀書法真跡震撼亮相

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（記者林富貴／新北市報導）私立華梵大學結合書學研究與創作實踐，攜手民間三大書會，於6至7日盛大舉辦「東亞書法國際學術研討會」，日、韓、星、港、中、台等地學者專家200餘人以實體或視訊方式熱烈探討書法議題，同步登場的「2026書法名家雅集展」更是吸引爆多人潮。

圖／東亞書法國際學術研討會一連兩天在華梵大學舉行。（華梵大學提供）

「第三屆東亞書法國際學術研討會」由華梵大學人文與藝術學院及中華民國書法教育學會、中華書道學會、澹廬文教基金會共同合辦，華梵大學東亞書法研究中心承辦，於校內國際會議廳一連舉行兩天，務實探討當前書法研究走向現代化與國際化所面臨的問題，希望建立跨區域的書法學術對話平台。

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與會或線上學者都是東亞地區書界一時之選，包括中央美術學院邱振中教授以「當代書法理論的構成」為題發表專題講座，杜忠誥、黃智陽、毛建波、唐楷之、徐曉媛、陳勝凱、廖新田、蔡明讚、草津祐介、李宰雨等近30位國內外學者也紛紛發表論文、主持或評論。

圖／書法大師杜忠誥在華梵大學書法名家雅集展當場揮毫。（華梵大學提供）

清華大學日籍客座教授谷川雅夫除了發表專題講座，更於「書法名家雅集展」現場展出去年新收藏、十分珍稀的1955年日本現代書法小品《換鵞集》原件，從中精選西川寧、上田桑鳩、篠田桃紅等一流書法家的真跡30件，讓書迷大開眼界。

華梵大學李天任校長致詞表示，書法是東亞的獨門藝術，值得好好傳承與發揚，目前在華梵屬於通識教育「新六藝」的其中一藝課程，希望未來有機會推動書法成為必修課，所有學生畢業時都能寫得一手好字，成為華梵的品牌特色。

前歷史博物館館長廖新田教授也說，已經很多年沒有看到規模如此盛大的書法盛會，面對AI浪潮衝擊，只要大學與熱愛書法的民間團體結合起來一起推動，書法就會有希望。

於華梵大學圖資大樓4樓藝文空間登場的「2026書法名家雅集展」，即日起同步展出近百件國內外書藝名家作品，展期至6月18日，歡迎社會大眾前往參觀。

圖／華梵大學書法名家雅集展吸引爆多人潮。（華梵大學提供）

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