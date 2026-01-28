華梵大學「鏟子超人」投入光復救災 獲行政院長卓榮泰接見表揚

（記者林富貴／綜合報導）行政院26日舉行「投入花蓮光復鄉救災大學表揚儀式」，由卓榮泰院長親自頒贈感謝狀給華梵大學李天任校長與學生，肯定華梵「鏟子超人」挺進災區的義舉。學生代表王慶霖表示，這場行動讓他獲得最珍貴的寶物，就是在極端逆境中，災民與志工夥伴所展現出打不倒的「生命正能量」與台灣人的溫度。

圖／華梵大學提供

攝影與VR設計學系大四學生王慶霖回憶，當花蓮光復鄉災情畫面不斷透過網路傳來，他與同學毅然放下原本的學習與創作，相約前往災區支援。兩人在幾乎沒有事前規劃的情況下，僅帶著一雙雨鞋就直奔光復鄉，瘋狂投入第一線清理工作。

廣告 廣告

「一下火車，我真的嚇到了，電影裡的世界末日竟真實出現在眼前！」看著滿地的淤泥以及與台北天差地別的景象，從未拿過鏟子的王慶霖沒有驚嚇太久，即憑藉著一股使命感，與同學和來自各地素未謀面的志工，一起彎下身、踩進泥水，進入光復國小與社區住家，開始一鏟一鏟的清淤工作。

圖／華梵大學提供

「我能幫一點是一點，只希望讓他們早點回到正常生活。」而首波行動的感召更促成了第二次救災，當時擔任學生會長的王慶霖與同學返校後，在校方與學生會支持下，召集更多學子重返光復，並深入水溝與下水道，清除更難纏的泥濘。

影像世代的他們，也用獨特的語彙形容這場震撼教育。王慶霖說，救災現場井然有序的工作編組，就像是登入組隊打副本的遊戲中，每個人認領分工、各司其職，即使環境與空氣再污濁、身體再酸痛，甚至被釘子劃傷，也要拼盡全力完成任務。

圖／華梵大學提供

連續多日的高強度勞動，對學生體力與意志都是考驗，但最令他們動容的，是災民在滿目瘡痍、幾乎一無所有的困境中，仍展現出努力活下去的尊嚴與堅毅。

在屈身光復國小避難所的夜晚，王慶霖看見失去家園的一家人彼此安慰、相互扶持，讓他深刻體會到所謂「生命正能量」並非口號，而是在面對人生最艱難的考驗時刻，依然能夠挺直腰桿，溫柔相待。

圖／華梵大學提供

而現場「物資小兵」不斷送來的補給與一句句「要不要喝水？」、「要不要休息？」的貼心問候，也成了支撐他們繼續揮汗的莫大力量。王慶霖說，台灣人最強大的溫暖，就是在最累的時刻依然心念彼此。

「最好的教育不在課堂，而在泥濘的土地上」。華梵大學表示，學生在災後第一時間主動投入救災，不僅展現青年世代的行動力與社會關懷，也體現教育走出教室、走進真實世界的價值。

更多引新聞報導

空橋上演深夜活春宮！27歲男與大22歲熟女「半裸GG纏咬」下場出爐了

柯文哲確認出任院長！民眾黨公布新人事 最新工作曝光細節

