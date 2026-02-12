華梵規劃書法藝術與鑑賞學程 鎖定30歲以上族群

（中央社記者陳至中台北12日電）受到少子女化影響，近年大學逐漸將招生擴大到終身教育的各個年齡層，華梵大學規劃開辦「書法藝術與鑑賞學程」，鎖定30歲以上族群重返校園學習，並傳承書法藝術的魅力。

華梵大學今天發布新聞稿，近期在新北市板橋區「橋藝術空間」開辦的「2026迎春書法名家邀請展」，邀請連勝彥、杜忠誥、施春茂等32名當代書藝名家展出作品，並宣布正規劃開辦「書法藝術與鑑賞學程」。

華梵大學校長李天任表示，書法的靈魂在於人情與身體功夫，親自書寫的誠意與體驗感，是數位工具或AI（人工智慧）無法取代的價值。

廣告 廣告

李天任說，雖然目前書法不被教育體系重視，但華梵大學願意在高等教育中重振、開創書法藝術的平台，在數位時代中播下美好的藝術種子。

華梵大學人文與藝術學院院長黃智陽表示，華梵向教育部提出的「30+終身學習大學試辦計畫」中，包含開辦「書法藝術與鑑賞學程」，涵蓋書法基礎、創作設計、展覽，以及市場實務中的鑑定與鑑價專業。

黃智陽表示，書法學程的目標是吸引30歲以上的壯世代重返校園學習，完整建構書法產業鏈，挽救書法藝術後繼無人的危機。

書法教育月刊社社長蔡明讚也在展覽開幕式中提到，近20年來書法比賽的參賽收件數量，縮減幅度達一半，尤其在青少年階段流失更嚴重，顯示書法藝術的傳承正面臨前所未有的挑戰，未來能揮毫寫春聯者只怕會越來越少，值得國人正視。

華梵大學除了近期的「2026迎春書法名家邀請展」，也預計在6月舉辦書法國際學術研討會，打造台灣成為推展漢字文化的重要基地。相關資訊可參考華梵大學網站。（編輯：張銘坤）1150212