華梵35校慶 前教長指高教需調整制度因應AI挑戰

華梵大學今天(30日)舉行建校35週年校慶典禮，典禮聚焦在高等教育如何應付未來挑戰的嚴肅議題上，前教育部部長吳思華受邀致詞時提醒，高等教育面對AI的挑戰，必須調整為以「人」為核心的學習，打破目前一門課教一學期的舊制度，改採集中、彈性式學習，以及全齡、有目的的學習，大學生年齡應從18至22歲擴大到3到90歲，未來高教才能從艱困的紅海走向充滿機會的藍海，也才能因應AI的挑戰。

華梵大學董事長悟觀法師指出，當今世界處於大震動的狀態，佛家、儒家與老莊思想是最能安撫人心的清涼劑，而華梵創辦人曉雲導師提出的「覺之教育」就是最好的解方，她將華梵校園當成大畫布，用自己全部的生命去創作，希望每個華梵人都能傳承「覺之教育」精神，繼續將畫作完成。

吳思華前部長表示，AI技術的發展是對未來高教的最大挑戰，針對AI什麼知識都查得到，目前「以知識為本」的高等教育應儘速調整為「以人為本」的學習，必須將學習從知識的記憶改為有目的的學習，培養學生解決社會問題的能力、手段和方案，並且幫助每一位學生「活出一個與AI不一樣的人」。

吳思華部長進一步指出，教育部對學分與學習方式現在有嚴格規範，例如1學分課程每週上1小時、上課18週、一學期修24學分、畢業學分數為128等，這種全時學習架構未來應改為更有效的集中式密集學習，例如一門課可集中在一週3次、6週上完等，如此彈性學習模式更能符合全齡時代的學習對象與學習條件所需。

他也表示，今年大學入學考試，資訊科技成為第一志願，但學生畢業後可能會發現這一行反而最容易失業；因為AI與人最大的不同，在於AI沒有「覺」，沒有味覺、聽覺、視覺、嗅覺和觸覺，而唯有一個高度自覺的人，在AI世界中才不會被取代。華梵大學推動以覺為主的「覺之教育」，正好可培養學生做一個與AI不一樣的人。

華梵大學李天任校長也表示，因應高等教育、社會結構與價值觀的改變，華梵將以環境、生活、藝術為三大教育軸線積極轉型，逐步從課程與社團中引進農園與茶藝體驗、勞作與園藝治療、藝術治療和正念禪修，推動6歲到90歲的全齡學習，成為各年齡層共同學習的教育基地。