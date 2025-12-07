華榮慈善基金會籌款 送愛台灣偏鄉兒童

華榮慈善基金會（Wish of Angel's Missions）日前在巴沙迪那市舉行2025年歲末饗宴，為幫助台灣偏鄉弱勢孩童的 「關懷台灣文教基金會」籌得30萬美元善款，關懷台灣文教基金會董事長李濤在晚會中，述說多年來他們為台灣偏鄉孩童、家長、老師的動人故事，贏得在場嘉賓熱烈迴響，並慷慨解囊 。

華榮慈善基金會董事長傅瑩瑩說，兩年前她隨李濤走訪台南鄉間，親眼目睹偏鄉孩童的弱勢，和關懷台灣文教基金會的努力，深受感動之下，發願在海外舉辦這場籌款會，為台灣故鄉的孩子盡綿薄之力，當晚看到朋友們出錢出力，熱情贊助，她表達十二萬分的感謝。

李濤當晚用許多實境影片為輔助，說明他們過去13年來，陪同台灣偏鄉弱勢孩童走過的有悲傷、有歡樂、有勵志、有關懷的故事。

李濤說，不比在都市成長的孩子，五分之一的偏鄉孩子，由於「隔外單」（隔代教養、外籍配偶、單親家庭）等因素，在國中畢業時就「人生定調」，所以「關心台灣的孩子，先從台灣偏鄉的弱勢孩子關心起，擺脫貧困世襲，其實就是翻轉我們自己！」

李濤持續推動的計畫包括：一，偏遠地區中小學助學金。二，啟發偏鄉同學亮點多元課輔。三，機器人快樂學AＩ四年扎根計畫。四，鼓舞熱血老師翻轉孩子影像故事。五，重啟尊師重道的傳統中華文化價值。

李濤在台上說，希望偏鄉孩子們看到過去沒有看過的光明，而幸福就是分享關懷，「如果看到眾人皆歡喜，就是人生幸福事」。他代表孩子們，向現場的叔叔阿姨們說聲謝謝。

當晚共有百餘位嘉賓出席，共獲得各界捐款26萬餘元，傅瑩瑩再補上尾數，向關懷台灣文教基金會捐出30萬元。

