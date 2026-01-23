華榮路火災新建豪宅「26樓燒成1炷香」 隔壁想起香港宏福苑驚醒急逃

高雄鼓山區華榮路一棟興建中、已蓋到26樓的豪宅大樓，23日凌晨發生火災。取自臉書高雄美食地圖



高雄市鼓山區華榮路一棟興建中的30層樓豪宅大樓，23日凌晨0時11分火災，高雄市消防局出動29車81人搶救，所幸無人員受傷受困，火災原因待調查。不過，26樓高處冒出烈焰，燒成一炷香，消防員徒步一層一層爬佈線，十分辛苦；而隔壁住戶聽聞「失火」，想起香港宏福苑惡火，暗夜驚醒急忙逃生。

高雄市消防局指出，勤務中心凌晨0時11分獲報鼓山區發生火警，出動29車81人，現場是燃燒興建中工地，目前已經蓋至26樓高，火勢在1時37分控制，1時50分火勢撲滅，無人員受傷受困。

火勢順著風勢一度擴大，周邊住戶驚醒，受訪時指出，擔心像上一次香港苑宏福苑火災事件般擴大，只好先坐在路旁等待惡火撲滅，才敢返家。

宏福苑是香港房屋委員會在大埔區的其中一個居者有其屋屋苑，於1983年落成。2025年11月26日，發生5級大火，共造成168死79傷。事後屋苑被封鎖，災民被安置到其他地方暫住。

