華欣同濟會捐鋼琴進校園 福德國小音樂教育再添助力

▲華欣同濟會許進鋕會長在去（113）年頒發獎學金時，得知學校推廣音樂教育卻苦無鋼琴，便許下承諾要為孩子「尋琴」的承諾。（圖／福德國小提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】福德國小校園今（23）日飄揚著悠揚樂音，洋溢溫馨與感動。國際同濟會選在學期末舉辦鍵盤鋼琴捐贈活動，將一份珍貴的「音樂大禮」送進校園。這架鋼琴來自田尾鄉一位善心企業主的慷慨割愛，將陪伴孩子成長、承載滿滿回憶的珍藏鋼琴捐出，並在華欣同濟會會長許進鋕、社頭同濟會會長蕭東銘等人熱心媒合與協助搬運下，順利落腳福德國小，為校園音樂教育注入新能量。

▲學生迫不及待地在剛入駐的鋼琴上彈奏樂曲。孩子們專注的神情與流洩出的樂音，是對捐贈者最真摯的感謝。（圖／福德國小提供）

捐贈儀式氣氛溫馨熱烈，學校特別安排一系列感恩演出。首先由陶笛隊演奏台灣民謠〈望春風〉及〈奇異恩典〉，清亮笛聲傳遞對同濟會貴人的誠摯謝意與祝福；隨後，眾人移步至音樂教室，由鋼琴鍵盤社3位小朋友輪流在這部新進駐的愛心鋼琴上彈奏。孩子們雖然手法仍顯稚嫩，但專注的神情與流洩出的樂音，深深打動在場來賓。

▲學校陶笛隊在捐贈儀式上吹奏《奇異恩典》及《望春風》，用樂音傳遞他們的感恩及祝福。（圖／福德國小提供）

福德國小為落實「成就每一個孩子」的教育願景，自113學年度起成立鋼琴鍵盤社，目前已有9位學生參與。為不讓經濟因素成為學習的阻礙，學校提供全額補助，鼓勵弱勢家庭學生踴躍加入，讓孩子們在課業之外，也能透過音樂培養自信與展現才華，實踐多元展能的教育目標。

福德國小校長卓鴻賓致詞表示，教育資源的挹注，是點亮偏鄉孩子未來的重要力量。他感謝許進鋕會長、蕭東銘會長及所有同濟會夥伴長期投入教育公益，細心看見偏鄉小校在藝文教育上的需求與困境。卓校長指出，福德國小雖僅有104位學生，但校方秉持「小校也能有大教育」的理念，積極拓展學習面向，目前全校共設有11個社團，涵蓋音樂、體育、科技及雙語等領域，其中約半數社團採免收費方式，確保弱勢學生也能享有平等的學習機會。此次鋼琴的加入，將成為推動美感教育的重要助力，讓更多孩子有機會親近音樂、在琴聲陪伴下成長。

促成此次美事的華欣同濟會會長許進鋕也分享了這段感人的「尋琴記」。他表示，華欣國際同濟會長期關懷兒童教育，緣起於113年到福德國小頒贈獎學金時，得知學校積極推動音樂教育，卻因經費有限，缺乏鋼琴供學生練習。當時仍為候任會長的他便將此事放在心上，當場承諾協助圓夢，歷經一年多的奔波與探詢，並在華欣會名譽會長楊如玲的積極媒合下，終於於去年12月初找到一部狀況良好的鋼琴；再結合社頭同濟會會長蕭東銘與華欣會夥伴的通力合作，促成今日成果。許進鋕強調，這是集結眾人之力的成果，期盼透過兩會的共同捐贈，為學校教育再盡一份心力，讓孩子們擁有完善的學習器材，自在地在音樂世界中學習與成長。