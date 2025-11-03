華泰三率三升 推升股價潛在漲幅上看22%

文 ‧ 杜立羽

▲圖片來源：華泰公司官網

今(3)日加權指數於高檔震盪整理，量能有持續出量跡象，重點留意觀察28150守穩不跌破整體還是有機會持續上攻，若跌破近期持續放量的低點就要留意短線上出現套牢賣壓以及獲利了結賣壓，其中值得留意的是營運呈現三率三升的華泰(2329)，重返50元大關再次挑戰52元大關，同步小出量轉強。

近期受到記憶體帶動，使得營收持續放量增長，半導體封測業務部分，以NAND Flash封測為主，主要客戶包含金士頓、群聯(8299)、江波龍電子，佔總營收比重逾5成，整體稼動率達7成以上，使得營收毛利率、營益率、稅後淨利率同步成長。

累計前三季營收達51.88億元，較去年同期增加32.55%，EPS 0.6元，創下近六季以來新高，受惠於近期市場產能充沛，法人看好今年EPS有望重返2元大關，營運持續看旺，目標價上看挑戰62元大關。

公司於10/29日通過董事會決議，發行第一次無擔保轉換公司債，總額上限25億元。

▲圖片來源：CMoney 2329 華泰 K線圖

操作觀察-今日小出量就可以直接注意明日早盤是否有機會出現放量相比於昨日，股價守穩先前帶量長紅低點，緩步走高，受惠於記憶體相關帶動營收翻揚，有望吸引市場資金買盤創高。

