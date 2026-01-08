華泰名品城嘉義店動土 投入50億打造指標性OUTLET

華泰名品城嘉義店動土。(記者林宜樟攝)

〔記者林宜樟／嘉義報導〕交通部鐵道局、內政部及嘉義縣政府推動「高速鐵路嘉義車站特定區產業專用區開發經營案」，由GLORIA OUTLETS華泰名品城進行開發，全案面積約10萬平方公尺，今天舉行新建工程動土典禮，第一期開發量約3萬3000平方公尺，預計2028年第四季完工開幕，全案於2032年完成開發，將推動嘉義地區經濟繁榮，成為南台灣指標性OUTLET。

交通部鐵道局長楊正君、嘉義縣長翁章梁、嘉義縣議長張明達、立委蔡易餘、王美惠、張啓楷及太保市長鄭淑分，以及華泰大飯店集團董事長陳天貴、執行長陳炯福與華泰名品城董事長梁曙凡等出席見證嘉義高鐵特定區嶄新里程碑。

華泰名品城嘉義店位於太保市，將由格珞麗亞企業公司投入約50.05億元，規劃地上2至3層的大型購物中心，延續桃園店露天空間與騎樓串接概念，商場結合零售、餐飲及休閒娛樂機能，招商計畫將在今年啟動，1期預計提供600個就業機會。

翁章梁說，「華泰名品城投資案與不亞於台積電」，嘉義縣農業、工業、科技業正蓬勃發展，但欠缺消費基地，隨著人口移入，有完善的消費購物環境格外重要，當OUTLETS全部落成後，將會有260多家店進駐，人們下班後就能到商場走走逛逛；大型消費基地可帶動其他產業發展，緊鄰在OUTLETS旁的是367公頃的重劃區，居住人口達4.5萬人，未來結合台積電、華泰名品城及重劃區量能，將形成嘉義新市鎮，帶動整體發展。

陳炯福說，嘉義市待開發的珍珠，有台積電進駐、產業轉型，具有商業潛力，更有世界級景觀阿里山及故宮南院，每年吸引超過300萬名遊客到訪；華泰名品城在此插旗，可補足此區缺乏的大型商場，已有許多品牌對新案場有興趣，有自信將嘉義店打造成指標性商場，成為必訪的國際觀光新據點。

陳炯福說表示，桃園華泰名品城剛慶祝10週年，從過去10年學的經驗獲益良多，有機會在嘉義打造華泰2.0，目標是建立更貼近在地的場域，讓旅客來嘉義縣市旅遊時可停留更久，讓商場更有溫度，而不是單純販售商品的空間；嘉義店將與嘉義子弟李永豐創立的紙風車劇團合作，在1期3樓設置文化展演劇場空間，提供親子遊憩觀賞。

縣府經濟發展處指出，華泰名品城嘉義店距離嘉義高鐵站不到200公尺，步行至商場僅需5分鐘，開車族在國道1號水上交流道下交流道後，約9分鐘即可抵達，可望吸引嘉義縣市及鄰近台中、彰化、雲林與北台南地區民眾前來消費，縣府持續與中央及投資團隊合作，串連周邊商業與生活機能，打造新型態嘉義生活聚落。

