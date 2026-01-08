華泰名品城嘉義店動土 立委張啓楷建請中央儘速完成輕軌帶動縣市發展

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】GLORIA OUTLETS華泰名品城嘉義店今（8）日舉行新建工程開工動土典禮，1期預計在2028年開幕，全案將在2032年落成。

動土典禮貴賓雲集，包括交通部鐵道局長楊正君、嘉義縣長翁章梁、立法院委員蔡易餘、王美惠、張啟楷，嘉義縣議會議長張明達、副議長陳怡岳，以及華泰大飯店集團董事長陳天貴、執行長陳炯福與華泰名品城董事長梁曙凡等人出席見證嘉義高鐵特定區嶄新里程碑。

嘉義店基地面積近10萬平方公尺，投入約50.05億元打造地上2至3層大型購物中心，初步規劃1期開發3萬3,000平方公尺。

整體設計延續GLORIA OUTLETS華泰名品城桃園店的露天空間與騎樓串接概念，商場結合零售、餐飲及休閒娛樂機能，招商計畫將在今年啟動，1期預計提供600個就業機會。

縣長翁章梁說，嘉義縣農業、工業、科技業正蓬勃發展，當越來越多人口移入，一處完善的消費購物環境顯得格外重要，當OUTLETS全部落成後，也象徵嘉義城市生活版圖長期欠缺的那一塊被補起來，屆時將有200多家店進駐，人們下班後就能到商場走走逛逛。

華泰名品城插旗嘉義後能帶動更多企業投資，其重大效益不亞於台積電，大型消費基地可帶動其他產業發展，緊鄰在OUTLETS旁的是367公頃的重劃區，居住人口達4.5萬人，結合台積電、華泰名品城以及重劃區的量能，將形成嘉義新市鎮，並帶動其他鄉鎮的整體發展。

立委張啓楷指出，華泰名品城嘉義店基地位於嘉義縣太保市高鐵嘉義站特定區，未來若能結合完善的大眾運輸與轉乘系統，將有助把高鐵帶來的旅客量與消費力，延伸串聯至嘉義市區各大景點與商圈，擴大整體嘉義地區的觀光外溢效益。因此輕軌（或等效的軌道接駁系統）正是串聯高鐵嘉義站與嘉義市區的關鍵節點，也是他長期關注與倡議的交通方向。他期許中央與地方加速整合路線評估、轉乘設計與站點周邊開發，讓旅客「到站可轉乘、進城更便利」，形成「高鐵—輕軌—市區景點商圈」的完整動線，將高鐵人流轉化為嘉義縣市觀光與城市發展的實質動能。

張啓楷說，嘉義市擁有深厚的文化觀光底蘊與特色商圈，包括文化路商圈、檜意森活村、北門驛周邊及多元美食與夜間經濟，具備吸引旅客停留的條件；若能以高鐵門戶為入口，搭配有效率的公共運輸導流，讓旅客從太保高鐵端順暢進入嘉義市區，將能提升停留時間與消費深度，帶動旅宿、餐飲、伴手禮與在地服務產業共同成長。

陳炯福指出，桃園的華泰名品城不久前才慶祝10週年，從過去10年學的經驗獲益良多，因此有機會在嘉義打造華泰2.0，2.0的目標是建立更貼近在地的場域，讓旅客來嘉義縣市旅遊時可停留更久，讓商場更有溫度，而不是單純販售商品的空間。

經濟發展處指出，基地距離嘉義高鐵站不到200公尺，步行至商場僅需5分鐘；開車族在國道1號水上交流道下交流道後，約9分鐘即可抵達，可望吸引嘉義縣市及鄰近台中、彰化、雲林與北台南地區民眾前來消費。

縣府將持續與中央及投資團隊密切合作，提供必要行政協助，串連周邊商業與生活機能，打造新型態嘉義生活聚落。

