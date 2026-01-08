華泰名品城嘉義店動土 預計2028年第4季開幕

（中央社記者蔡智明嘉義縣8日電）交通部鐵道局「高速鐵路嘉義車站特定區產業專用區開發經營案」華泰名品城嘉義店今天動土，首期商場預定2028年第4季開幕，2032年完成整體開發。

鐵道局長楊正君、嘉義縣長翁章梁、民主進步黨籍立法委員蔡易餘、王美惠、台灣民眾黨籍立委張啓楷、民進黨籍嘉義縣議員黃榮利、華泰大飯店集團董事長陳天貴、執行長陳炯福等與近百名地方人士出席動土典禮。

楊正君表示，鐵道局招商有很多成功開發經驗，包括台南三井OUTLET、桃園市華泰名品城，尤其桃園華泰名品城每逢假日交通打結、用餐大排長龍，未來華泰名品城嘉義店開幕後，將帶動地方消費與觀光，串聯阿里山、嘉義市景點。

廣告 廣告

翁章梁說，嘉義縣缺乏完善消費購物環境，華泰名品城嘉義店全部落成後，象徵補起嘉義城市生活版圖長期欠缺的那一塊，屆時200多家店進駐，人們下班後就能到商場走走逛逛。華泰名品城插旗嘉義能帶動更多企業投資，重大效益不亞於台灣積體電路製造股份有限公司。

陳炯福說，桃園華泰名品城不久前才慶祝10週年，過去10年學的經驗獲益良多，有機會在嘉義打造華泰2.0，目標是建立更貼近在地場域，讓旅客旅遊嘉義縣市時停留更久。

陳炯福表示，嘉義店基地面積近10萬平方公尺，投入約新台幣50億元打造地上2到3層大型購物中心，初步規劃1期開發3.3萬平方公尺。嘉義店將與嘉義子弟李永豐創立的紙風車劇團合作，在1期3樓設文化展演劇場空間，提供親子遊憩觀賞。

此外，嘉義店整體設計延續桃園華泰名品城露天空間與騎樓串接概念，商場結合零售、餐飲及休閒娛樂機能，招商計畫今年啟動，首期預計提供600個就業機會。

嘉義縣政府經濟發展處表示，華泰名品城基地距高鐵嘉義站不到200公尺，步行到商場只要5分鐘；開車族下國道1號水上交流道後約9分鐘可抵達，可望吸引嘉義縣市、台中市、彰化縣、雲林縣與北台南地區民眾消費。（編輯：李明宗）1150108