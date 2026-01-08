華泰名品城嘉義店動土，1期預計2028年開幕

GLORIA OUTLETS華泰名品城嘉義店8日舉行新建工程開工動土典禮，宣告正式插旗嘉義高鐵特定區，一期工程預計於2028年開幕營運，全案則將在2032年全面落成，為嘉義縣市發展再添大型商業與生活新據點。

↑圖說：華泰名品城嘉義店舉行新建工程開工動土典禮。。（圖片來源：嘉義縣經發處提供）

動土典禮現場冠蓋雲集，包括交通部鐵道局長楊正君、嘉義縣長翁章梁、立法委員蔡易餘、王美惠、張啟楷，以及嘉義縣議會議長張明達、副議長陳怡岳等人到場見證，華泰大飯店集團董事長陳天貴、執行長陳炯福與華泰名品城董事長梁曙凡也共同出席，象徵嘉義高鐵特區開發邁入重要里程碑。

廣告 廣告

華泰名品城嘉義店基地面積近10萬平方公尺，總投資金額約50.05億元，將興建地上2至3層的大型購物中心，一期開發規模約3萬3,000平方公尺。整體設計延續桃園華泰名品城的露天空間與騎樓串接概念，結合零售、餐飲與休閒娛樂等多元機能，招商作業預計今年啟動，一期開幕後可望創造約600個就業機會。

↑圖說：華泰名品城嘉義店基地面積近10萬平方公尺，整體設計延續桃園華泰名品城的露天空間與騎樓串接概念。（圖片來源：模擬圖/嘉義縣經發處提供）

嘉義縣長翁章梁表示，隨著嘉義縣農業、工業及科技產業蓬勃發展，人口持續移入，一處完善的消費與休閒環境更顯重要。華泰名品城全區落成後，預計將引進200多家品牌進駐，補齊嘉義城市生活機能長期缺乏的一塊，讓民眾下班後或假日能有更完整的休憩選擇。

翁章梁也指出，華泰名品城的進駐不僅帶動消費動能，其效益不亞於大型科技投資。商場鄰近達367公頃的重劃區，居住人口約4.5萬人，結合台積電、華泰名品城及周邊重劃區量能，未來可望形塑嘉義新市鎮，並進一步帶動其他鄉鎮整體發展。

↑圖說：華泰名品城嘉義店結合零售、餐飲與休閒娛樂等多元機能，招商作業預計今年啟動，一期開幕後可望創造約600個就業機會。（圖片來源：模擬圖/嘉義縣經發處提供）

華泰大飯店集團執行長陳炯福表示，桃園華泰名品城甫慶祝10週年，累積豐富營運經驗，嘉義店將以「華泰2.0」為目標，打造更貼近在地文化與生活的商場型態，期望延長旅客在嘉義縣市的停留時間，讓購物中心成為有溫度的生活場域，而非僅是消費空間。

嘉義縣政府經濟發展處指出，基地距離嘉義高鐵站不到200公尺，步行約5分鐘即可抵達，開車族自國道1號水上交流道下匝道後，約9分鐘可到達，交通條件優越，可望吸引嘉義縣市及台中、彰化、雲林與北台南等鄰近地區民眾前來消費。

縣府強調，未來將持續與中央及投資團隊密切合作，提供必要的行政協助，並串聯周邊商業與生活機能，朝打造新型態嘉義生活聚落的目標邁進。

更多品觀點報導

舊嘉義市公所修復將完工 即日起啟動委外招商拚活化

林岱樺力挺營養午餐免費 拋三大教育加碼投資藍圖

