華泰名品城插旗嘉義 帶動消費

華泰名品城嘉義店在高鐵特定區的動土典禮正式啟動，這標誌著嘉義高鐵特區的重要建設邁入新里程碑。華泰名品城在嘉義插旗，未來第一期工程將於2028年開幕提供600個就業機會，全區開發預計在2032年完成，整個園區將引進超過260個品牌，成為嘉義的新消費核心及南台灣指標性商場。

嘉義長期以來是農業、工業與科技產業的生產基地，但消費性產業發展相對不足。隨著人口逐步成長，完善的生活與消費機能對城市轉型至關重要。華泰名品城進駐，不僅補齊了我們城市生活版圖長期欠缺的一環，也將帶動就業與消費，吸引更多企業投資嘉義，讓高鐵特區逐步形成完整的新市鎮。

華泰名品城嘉義店基地面積近10公頃，投資額達50.05億元，規劃地上2至3層大型購物中心，結合零售、餐飲與休閒娛樂，延續桃園店的露天空間與騎樓串聯設計。我相信這樣的規模和規畫，將為嘉義帶來嶄新的消費體驗，也為城市增添國際級的商業能量。

此外，OUTLET鄰近高鐵站，距離不到200公尺，步行5分鐘即可到達，交通十分便捷，也將吸引中彰雲嘉南地區的民眾前來消費。周邊367公頃重劃區規畫完善，預計居住人口將達4.5萬人，與台積電、華泰名品城形成產業、消費與居住的三位一體發展格局。未來，嘉義的生活與商業環境將更完整，城市發展前景也將更加光明。

由衷感謝中央與地方各單位，以及投資團隊一路以來的支持與協助。華泰名品城的動土，不只是建築工程的開始，更象徵嘉義黃金十年的城市轉型與蛻變。我們將持續努力，讓嘉義高鐵特區成為兼具生活、消費與產業活力的新生活聚落，帶領嘉義邁向更加繁榮的未來。