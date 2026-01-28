華泰名品城春節下殺2折起 時尚大牌驚喜快閃 三井i17pro開抽

華泰名品城一期飯店裝置迎賓處以「三獅弄春」揭開新年序幕，遊客一踏入場景就能「祥瑞Check-In」。（華泰名品城提供／朱世凱台北傳真）

華泰名品城草地上設置超大型麻將裝置，呼應「中、發、白」大三元吉局。（華泰名品城提供／朱世凱台北傳真）

Outlet迎接春節，為搶攻返鄉走春與採買人潮，不僅館內造景玩創意，優惠同樣誠意十足。華泰名品城2025年業績創下124.3億，達到2％成長收官，為求新年再創新佳績，持續優化館內調整，同時祭出新年治裝2折起好康；三井Outlet林口特別推出推出會員好康，消費滿額還有機會帶走iPhone 17 Pro等好禮。

華泰名品城總經理劉亭君表示，去年耗時4個月完成一期美食街改裝，並迎來全新Armani、Montblanc擴大進駐二期廣場，總算完成2025年度品牌優化的最後一塊拼圖，適逢10周年重要里程碑，園區舉辦了一系列檔期活動、VIP回饋計畫，有效帶動會員回流與來客數成長，2025全年業績最終以124.3億，2％的成長收官，「展望2026年，我們將延續既有策略，持續調整近13％櫃位配置，引進更多話題性日韓潮流品牌、輕奢品牌，力求今年整體業績能有5％左右成長，而深受時尚人士喜愛的旅法台灣設計師品牌Peter Wu將於春節檔期快閃進駐，領銜吹響我們2026年品牌優化號角。」

林口三井Outlet打造《超人力霸王》主題造景吸引親子客到訪。（三井提供／朱世凱台北傳真）

華泰名品城2026春節檔期「華泰唐人街」即日起至3月1日登場，以「福馬奔騰躍新程」為主軸，打造一系列新春開運裝置，包括「Gloria New Year Hotel新年飯店」與「Gloria麻將舞台」等，初一到初三還有新春表演輪番上陣，活動尾聲也邀請民眾穿越龍門、向財神爺領取新春開運發財金與喜糖。此外，業者推出新年治裝2折起優惠，像是MICHAEL KORS JET SET TRAVEL粉色心型肩背提包，原價1萬5800元，Outlet祭出4折優惠，現僅需6320元；開年換新錶，MONTBLANC明星傳承系列月相腕錶42毫米，原價21萬4000元，現場專屬優惠價14萬9800元即可入手；原價8900元的CHLOECHEN流蘇短裙，現在殺2折，僅需1780元就能帶回家。

三井Outlet林口店歡慶10年里程碑，只要會員在指定期間消費滿額，於林口店與台中港店可享最高8％點數回饋，台南店則有最高10％點數回饋；林口店1月29日前單筆消費滿額，還有機會獲饗食天堂平日下午茶券等好禮；另2月22日前會員單筆消費每滿3000元可獲抽獎券，有機會將iPhone 17 Pro、Apple Watch等帶回家，1月22日至2月1日會員單筆消費滿1000元，還可獲限量100元商品抵用券，最後，現在逛遊還能欣賞《超人力霸王》主題造景。

