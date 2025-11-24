華泰名品城耶誕村飄雪了！20公尺高耶誕樹、37攤異國市集 2025必打卡亮點

華泰名品城耶誕檔期11月21日正式開跑，號稱全台最巨20米飄雪耶誕樹閃耀登場。（華泰名品城提供）

桃園耶誕村又飄起浪漫白雪了！一年一度最期待的耶誕佳節即將到來，今年的「華泰名品城（GLORIA OUTLETS）」為歡慶園區正式邁入第10個年頭，挑戰全台最巨20米高耶誕樹正式點燈，攜手進駐品牌祭出壓箱寶，要打造全台最強、最好逛的耶誕購物村。

今年耶誕以「Lights,Camera,Gloriday Cheers！華泰名品城10th週年聖誕村」為主題，以繽紛奪目的百老匯風格將園區內每一處打造成華麗的耶誕舞台，三大美式耶誕主場景、37攤異國耶誕小木屋與市集，讓冬日的OUTLET商場好逛、好買又好拍。

華泰名品城耶誕村已邁入10週年。（華泰名品城提供）

華泰名品城耶誕樹搭配飄雪場景絕對是年末必訪景點之一。（華泰名品城提供）

園區各角落均變身成百老匯風格的狂歡大片場，三大耶誕主場景裡，隨處可見桃金色系的白雪耶誕樹、吹奏樂器的小矮人等裝置藝術。一期以7、80年代復古飯店為靈感，融合紅金色系美式燈泡、旋轉大門、飯店鑰匙櫃檯、金色行李推車與復古電梯，每一處都充滿互動巧思，讓遊客隨手拍出復古時尚照。

一期「Gloria Xmas Hotel」以7、80年代復古飯店為靈感，融入聖誕元素，讓遊客趣味探索華泰大飯店集團故事。（華泰名品城提供）



