華泰名品城迎10歲 業績力拚125億 耶誕祭精品5折價

華泰名品城耶誕大檔期於今（21日）正式開跑。（華泰名品城提供／朱世凱台北傳真）

耶誕將至，華泰名品城今年檔期打造豐富裝置，像是「華泰20米飄雪穿越聖誕樹」今年在二期廣場回歸，同時引進多個品牌強化購物體驗，精品也有5折好康，力拚今年營收達到125億元。華泰名品城執行長陳炯福說，今年業績約成長1％，盼明年櫃位調整後繼續成長，更看好桃園華泰未來極限可達到200億元，「有成長就很開心，要一直優化櫃位與行銷手段」。

華泰名品城董事長梁曙凡說，今年業績已經來到124億，有機會達成目標125億；另外，2025年園區換櫃率達17.6％，以替換品牌來說，零售業績成長122.8％；而暑假重新改裝的一期美食街，業績也成長48％。9到11月間園區陸續迎來法國精品與輕奢品牌BALMAIN、Maje、SANDRO在華泰開設Outlet首店，POP Mart、HOKA、ba＆sh、Hengstyle恆隆行、賴山嶼麻辣燙已相繼進駐，其中HOKA、ba＆sh更是全台唯一的Outlet店，目前Outlet獨家品牌就有40家，占整體品牌數量15％。

廣告 廣告

華泰名品城執行長陳炯福（左1）、董事長梁曙凡（左2）出席10周年盛會。（朱世凱攝）

華泰名品城「Celine亮面牛皮鏈帶凱旋門BESACE」，原價13萬5000元、特價8萬7750元。（華泰名品城提供／朱世凱台北傳真）

林口三井Outlet戶外區除了有閃耀著極光燈飾的「Ultra時空迴廊」，中央廣場更化身「昭和驛站」，以懷舊的日式街景重現純真的童年記憶。（三井提供／朱世凱台北傳真）

今年恰逢華泰名品城10歲，此次耶誕檔期以「Lights, Camera, Gloriday Cheers! 華泰名品城10th週年聖誕村」為主題，包括 融入7、80年代復古飯店與耶誕元素，還有華泰20米飄雪穿越耶誕樹、百老匯耶誕舞台、網羅37攤多國人氣美食的「Gloriday聖誕市集」等。業者亦攜手台灣原創香氛設計品牌HANSCHIU瀚思，共同推「GLORIA OUTLETS X HANSCHIU 10週年聖誕聯名香氛禮盒」。內含10周年蝴蝶造型陶瓷擴香石，搭配兩款獨家調製複方香氛，12月15日至12月28日會員憑當日累積消費滿3萬6000元之發票，即可至三期客服中心兌換暖心好禮。

另華泰名品城10周年也祭出多個優惠，包括Lisa同款的Celine亮面牛皮鏈帶凱旋門包，下殺65折僅8萬7750元即可入手；喜歡波希米亞風情的女孩們，Coach羊羔毛後背包45折後只要7500元；Chole亦是另個選擇，Penelope迷你肩背包滿滿流蘇細節，5折即可擁有。PEDRO綠色鏈條手提包36折後只要1111元，ARMANI閃耀動人的銀色針織削肩上衣，5折後只要2490元；法國輕奢品牌SANDRO正式進駐華泰三期。原價破萬的珠飾造型鏤空洋裝，6折價只要8574元；Marc Jacobs把質感超好的紅色喀什米爾開襟衫以6折價就能帶回家。

三井Outlet與「超人力霸王」獨家跨界合作，北中南三據點分別以「昭和聖誕派對、守護城市和平、光雪冬日奇蹟」的特色主題，打造冬季聖誕燈飾造景。現場有超過5米高超人力霸王，以及怪獸角色氣偶、主題聖誕樹歡樂登場；2026年更適逢超人力霸王60周年誕生紀念，三據點也推出限定歡慶活動。許久未在台灣登場的初代超人力霸王與奧米加，將於北中南舉辦共5場近距離見面會；此外，林口及台南店的商品展售店，更有超過500款周邊商品任君挑選。

更多中時新聞網報導

SJ大巨蛋終場 E.L.F.獻無人機秀

告五人首入圍金馬：很想拿獎

健力世錦賽》楊森臥舉項目奪金 中華本屆第8金