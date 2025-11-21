華泰名品城邁入10週年 今年業績再戰新高

華泰名品城邁入10週年，20米耶誕樹相當吸睛。(記者卓怡君攝)

〔記者卓怡君／台北報導〕全台Outlet店王華泰名品城進入10週年，開幕以來，營運表現出色，業績年年創新高，華泰集團副董事長陳炯福表示，雖然外在經濟環境不佳，今年積極進行櫃位調整，增加多家輕奢精品，預計今年業績可年增近1%至125億元，未來仍有成長空間，明年年初嘉義店動土，預計2028年第一期開幕，華泰名品城未來業績將呈現倍數成長。

華泰名品城為華泰集團第一次跨足零售業，由陳炯福負責操刀，回顧過去10年，陳炯福表示，內心對充滿感謝，華泰名品城就像自己的大孩子，很開心小孩長大了，明年年初嘉義店動工，持續投資，出國潮雖影響內需消費，但這也是一種循環，目前國際觀光客佔業績比重10-15%，和去年持平，華泰名品城將不斷優化，未來單店年營收將挑戰200億元；至於嘉義店分為三期開出，2028年第三季先開出第一期。

華泰名品城董事長梁曙凡指出，高價一線精品近兩年表現疲弱，輕奢品牌異軍突起，為了更貼合市場趨勢與消費者需求，今年換櫃率達17.6%，去年起加強引進輕奢品牌，包括法國輕奢BALMAIN、Maje、SANDRO皆在華泰名品城設立outlet首店，目前華泰名品城的Outlet獨家品牌有40家，佔整體品牌數量15%，未來將深化日韓潮牌、運動戶外休閒與高球品牌組合，滿足全年齡客層。

