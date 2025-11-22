華泰名品城開幕10周年 聖誕村活動盛大登場
桃園市長張善政昨（21）日下午前往中壢區，出席「華泰名品城10周年聖誕村」宣傳記者會。張善政表示，青埔地區因高鐵桃園站設置，吸引華泰名品城等知名企業投資，帶動周邊產業、建設與商業聚落蓬勃發展，是國內軌道經濟發展重要成功案例。市府將借鏡高鐵桃園站成功經驗，與各單位攜手推動桃園捷運、鐵路地下化沿線發展，以「青埔模式」形塑桃園軌道經濟新亮點。
張善政指出，市府今（114）年推出「桃園百倍奉還」活動，只要在年底前於桃園登記店家消費100元以上，並上網登錄發票，即有機會抽中最高100萬元現金大獎。活動推出第一周，累計登錄發票即突破13萬張，總消費金額逾1億元，反應相當踴躍，歡迎國人至桃園購物、用餐或旅遊，支持本地商家同時把握抽獎機會。
交通部鐵道局長楊正君表示，高鐵帶動青埔地區發展是軌道經濟典範案例，未來鐵道局也將持續與市府合作，強化站區整體發展，進一步活絡青埔商圈。
華泰大飯店集團執行長陳炯福表示，感謝市府、交通部鐵道局、市議會及所有商業夥伴，一同攜手茁壯園區，未來該集團也將持續精進服務品質，打造更具溫度、承載市民美好回憶的生活場域。
經發局指出，青埔地區緊鄰桃園國際機場，並結合高鐵桃園站及機場捷運等重大建設，已逐步形成北台灣國際生活圈。此次聖誕村活動融合購物、餐飲、娛樂與沉浸式節慶體驗，打造桃園最大聖誕樹、節慶市集與多元活動，營造互動樂趣與濃厚節慶氛圍。
