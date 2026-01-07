華泰名品城5間人氣餐廳推薦：從港點、壽司到豪邁牛排，看完這篇再出發

桃園中壢｜華泰名品城5間人氣餐廳

說到桃園青埔，多數人第一時間想到的就是華泰名品城 GLORIA OUTLETS。

最初可能是為了逛街、買折扣，但來到這裡怎麼可能不吃美食，從早午餐、健康系料理、港式點心、日式壽司到美式牛排，華泰名品城的美食街與獨立餐廳，不論是情侶約會、家庭聚餐、朋友聚會，甚至是一個人想好好吃頓飯，都能找到合適的選項；這篇文章，就幫大家一次整理 5 間呼聲最高、實際回訪率也高的華泰名品城餐廳，直接做成一篇【 華泰名品城美食街懶人包】，讓你逛街前、訂位前、聚餐前可以先參考。

交通資訊

開車前往：從桃園市中心開車前往華泰名品城約30分鐘，如果從中壢火車站大約10分鐘車程，華泰名品城有充足的停車空間。 大眾交通工具：可以搭乘桃園捷運至「高鐵桃園站」，或是可以搭高鐵至「桃園站」，步行即可抵達華泰名品城。

五間精選餐廳特色一覽

1. BABY DONKEY 野驢兒：質感系的手作麵饗宴

地址： 320桃園市中壢區春德路169號華泰名品城二期532櫃位

電話號碼：0919 266 318

營業時間：週一至週四 11:00 – 21:00、週五至週日 11:00 – 22:00

FB / 線上訂位

這裡的氛圍不像一般美食街那樣吵雜，反而更像是一間隱身在歐洲巷弄裡的小餐館。空間規劃得宜，有適合雙人依偎的小方桌，也有適合家庭分享的長桌。平日下午來這裡，甚至可以享受到一種離開城市一下下的放鬆感。

2. gonnaEAT 華泰店：健康與美味的完美平衡



地址： 32056桃園市中壢區春德路189號三期830櫃位

營業時間：11:00–21:00

電話號碼：03-287 5535

線上訂位：<請點此>

gonnaEAT 證明了「健康」與「美味」是可以並存的，在這裡用餐，你不會有罪惡感，反而覺得身體充飽了電，非常推薦給逛街逛累了，想吃點東西補充體力，又不想造成身體負擔的朋友。

3. 華漾 DIM SUM：港點控心中的前三名

華漾DIM SUM 華泰名品城店

地址： 320桃園市中壢區春德路189號228櫃位

營業時間：11:00–21:00

電話：03-273 8680

官網：<請點此>

線上訂位：<請點此>

店內裝潢走的是現代中式風格，明亮大氣，沒有傳統港式茶樓的陳舊感，廚房採半開放式設計，讓你看得到師傅們現做點心的忙碌身影，安心感倍增。假日經過時，門口總是排著長長的人龍，建議一定要先訂位。

4. 合點壽司：歡樂滿點的迴轉壽司秀

合點壽司．華泰店

地址：桃園市中壢區春德路189號（ 華泰名品城1000櫃）

電話：03-2872159

線上訂位請點此

如果你喜歡熱鬧、喜歡互動， 合點壽司絕對是首選，雖然價格比一般的平價迴轉壽司稍高，但食材的新鮮度與整體的用餐體驗絕對值回票價，點餐可以用平板，轉盤上也有加蓋的壽司，衛生又方便。

5. Texas Roadhouse 德州鮮切牛排：大口吃肉的豪邁美式風



地址： 320桃園市中壢區春德路107號2樓

電話號碼：03-287 5096

營業時間：11:00–21:00

官網 / 線上訂位

這間雖然不在華泰名品城內，但是只要走空橋就可以連接到對面的新光影城同棟大樓，這裡的氣氛就是「歡樂」，服務生充滿活力，餐點份量巨大，特別推薦他們的麵包，真的有魔力可以免費續食，如果你是來慶生，服務生還會圍在一起幫你唱歌，氣氛超級High。逛了一整天Outlet，用一頓豪邁的牛排大餐做結尾，是在完美不過的了。

今天你想吃哪一道？

約會氣氛組 ：請直奔BABY DONKEY 野驢兒，手工義大利麵與歐式氛圍，讓感情升溫。

健康養生組 ：gonnaEAT是你的首選，吃了原型食物，逛街更有力氣，帶狗狗來也沒問題。

長輩家庭組 ：華漾 DIM SUM的現做港點與舒適環境，絕對能讓挑嘴的長輩滿意。

親子互動組 ：合點壽司的叫賣秀與火車迴轉台，能讓孩子看得目不轉睛，乖乖吃飯。

肉食派對組：Texas Roadhouse的無限麵包與鮮切牛排，適合想要大口喝酒、大口吃肉的歡樂聚會。

這五家餐廳各有特色，但共同點就是「人氣都很高」，強烈建議需提前訂位，或利用平日前往，如果是假日一開門就先去候位，才能避開用餐尖峰時段的排隊人潮，提供給大家參考囉。

華泰名品城

地址： 320桃園市中壢區春德路189號

電話號碼：03-273 8666

營業時間：週一至週四：11:00–21:00、週五至週日：11:00–22:00

官網

文章來源：VIVIYU小世界