華泰逛街累了就來這！木質調自然風餐廳，讓你瞬間逃離城市喧囂！手工水管麵Q彈，每一口都吸滿醬汁

桃園中壢｜ BABY DONKEY 野驢兒

每次走進桃園華泰名品城，總會看到各式各樣的新店輪番登場，但這次讓我最期待的莫過於 9/1 盛大開幕的 BABY DONKEY 野驢兒，這家店的背景其實大有來頭，它是由WILD DONKEY 野驢小餐館的主廚打造，熟悉野驢小餐館的朋友應該知道，這是一家講究永續、食材來源透明、料理細節到位的小餐館，每道料理都充滿主廚的堅持與溫度，保留母品牌的靈魂，卻以 更親民、更適合日常外出用餐的方式呈現。

交通資訊

開車前往：從桃園市中心開車前往華泰名品城約30分鐘，如果從中壢火車站大約10分鐘車程，華泰名品城有充足的停車空間。 大眾交通工具：可以搭乘桃園捷運至「高鐵桃園站」，或是可以搭高鐵至「桃園站」，步行即可抵達華泰名品城。

這是我們第二次預約才吃到，不是因為平日太熱門，而是颱風攪局，桃園很久沒遇到颱風假，和閨蜜們鬥小約會偏偏這麼碰巧遇到，華泰也全面休假，於是順延到第二次才嚐到。

這次 BABY DONKEY 選擇落腳在 華泰名品城二期 532 櫃位，位置極佳，不只方便購物的人順道用餐，也非常適合想找個舒適空間歇腳的人。

店內風格延續品牌自然系的元素，讓人一走進店裡就有種，離開城市一下下的放鬆感。

菜單/MENU

BABY DONKEY 的菜單設計非常有彈性，打破了傳統正餐的時段限制，有早午餐盤（Brunch）、手工義大利麵（Pasta）、開胃前菜、精選甜點、特調飲品。

如果用餐座位沒有客滿就不會趕客人，如果平日想要悠閒用餐，這裡也是個不錯的聚會餐廳。

店內裝潢帶有溫潤木質調，搭配柔和燈光、綠植點綴，整間店散發著既溫暖又舒服的小餐館氛圍，

空間規劃得宜，不會過於擁擠。有適合雙人約會的小方桌，也有適合家庭聚餐的長桌。

我們點了幾道店內的招牌料理，選了早午餐與正餐的義大利麵，一致認為義大利麵系列都蠻適合推薦的，飲料類可能沒有點到招牌飲品，覺得可以略過耶…

天候不佳，所以我們都選擇養生的熱飲系列，份量不多就大約是一杯咖啡杯的大小。

暖薑檸檬蜜茶130元

我很假會的選擇了無糖，幸好服務人員說不加糖應該不會太好喝，所以另外幫我附上一小壺蜂蜜，

在微涼的天氣或冷氣房裡喝這杯非常舒服，薑味明顯但不辣口，檸檬的酸味相當明顯，怕酸的朋友還是乖乖選正常甜度會比較剛好。

加價紅茶90元

酪梨酸種麵包360元

拿上桌時會以為這是未完成的作品，盤子好空虛的感覺，其實我是覺得使用的器皿可以用長盤，就不會覺得少了什麼，讓看到的第一眼這麼空虛了。

以前我是不吃香菜的人，現在似乎漸漸可以接受了，搭配著酸種麵包一片，香菜有畫龍點睛的香氣~

酪梨搭配檸檬汁與綿密調味醬，搭配起司清新又滑順，底層酸種麵包帶著微酸香氣，咬起來外脆內軟，是會越吃越上癮的那種。

搭配煮得恰到好處的溏心蛋，蛋黃濃稠地包裹著酪梨與麵包，一口咬下，脆、軟、滑、嫩四種口感交織，味道很好吃，只是份量不多，真的比較適合當成早餐享用喔。

青醬雞胸筆管麵450元

羅勒的草本香氣濃烈且新鮮，混合著松子與蒜頭的堅果辛香。最畫龍點睛的是上方那球Cheese，強烈建議大家先吃原味，再將起司拌入麵中，的清爽奶香會讓原本濃烈的青醬變得更加柔和、滑順，讓整盤麵吃完都不會覺得油膩，反而意猶未盡。

青醬香氣濃郁但不油膩，帶著羅勒的清爽香草味，搭配柔嫩的雞胸肉，完全不乾柴，筆管麵更能吸附醬汁，吃起來香氣在嘴裡久久不散。

番茄起司水管麵420元

水管麵厚實、有彈性，醬汁以番茄為基底，酸、甜、微鹹的比例掌握得剛剛好，吃起來很有層次，

咬勁十足，正因為管徑大，每一口都能在空心的麵管中包覆滿滿的醬汁，吃起來非常過癮。

BABY DONKEY 野驢兒 絕對不是一間只賣裝潢的網美店，它有著強大的烹飪底蘊（WILD DONKEY）作為後盾，在食材的選用上展現了極高的誠意。

在百貨商場美食街充斥著快速、SOP化餐點的當下，BABY DONKEY 願意花時間熬醬、選手工麵包、使用農場直送蔬菜，這份心意在每一口食物中都能感受到，400 多元的義大利麵或許不是最便宜的選擇，但考慮到食材品質、用餐環境與那份難得的真食物體驗，我認為物超所值。

BABY DONKEY 野驢兒

地址： 320桃園市中壢區春德路169號華泰名品城二期532櫃位

電話號碼：0919 266 318

營業時間：週一至週四 11:00 – 21:00、週五至週日 11:00 – 22:00

FB / 線上訂位

文章來源：VIVIYU小世界