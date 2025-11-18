華泰集團轉控股／接班17年業績暴衝逾20倍 華泰陳炯福搶賺腦力財
政府普發萬元現金，替今年買氣慘澹的台灣零售業帶來一絲曙光。不過，零售市場競爭卻絲毫未減，像是近年來火紅的Outlet（名牌折扣暢貨中心）就不斷增加，除了今年開幕即爆紅的南港LALAPORT，三井台南二期明年已將登場，身為本土「Outlet王」的華泰名品城究竟要如何應戰？日前負責操盤的華泰集團二代執行長陳炯福接受本刊專訪，不僅詳細解說華泰如何靠腦力財在Outlet市場長遠布局，更首度公開未來集團的擴張之道。
雖有業者感受零售寒冬之苦，但也有異軍突起者。像是位於高鐵桃園站旁的華泰名品城，時逢萬聖節，園區內放滿南瓜擺飾，不僅週末假日人潮滿滿，週間時刻依舊人流不息。「我們是台灣真正的Outlet，唯一堅持價格與正價店明顯區隔的Outlet。」身為華泰名品城的開拓推手，同時也是華泰王子大飯店集團二代接班人的執行長陳炯福，接受本刊專訪時信心滿滿地說。
他的信心有數字佐證。2008年陳炯幅回台接班至今，集團業績成長超過20倍；2015年一手主導打造全台首座露天Outlet的華泰名品城，隔年營業額就衝破40億元，去年業績更飆上130億元新高；位於嘉義高鐵站附近的新Outlet據點，隔壁剛好就是「護國神山」台積電、附近還有亞洲無人機AI創新應用研發中心，預期將吸引大量南部消費者。
「桃園（華泰名品城）美食街改裝兩個月後，業績增加38％，零售櫃增長也有30％，今年預計還能成長5％。」他說得保守，「今年大環境本來就不好，有成長就是好的。」從基層做起、現任華泰名品城總經理的劉亭君更透露，今年營收破億元的櫃位就有20家，盡顯陳炯福在零售寒冬持盈保泰的經營術。
全台有超過8家大型Outlet，不僅日本三井集團跨海叩關，就連百貨龍頭新光三越也加入戰場，華泰穩坐10年龍頭關鍵何在？「其實在別的國家都已經做過，我只不過原汁原味移來台灣而已。」陳炯福說得謙虛。
陳炯福口中的「簡單」就是「減法」二字。「想清楚一點：你賣什麼東西，什麼動機驅使客人來買。」他讓複雜事簡單化，因為開發商要花數十億元在非蛋黃區蓋商場當然緊張，「如同今天我們看嘉義拓點情況一樣。」陳炯福舉出實例。
「我一直認為Outlet產業總產值約400億元還沒被滿足，觸碰率已到台中以北，所以我要開在台中以南，同樣邏輯，嘉義位置是很好的。嘉義高鐵站人流本來就不少，到南科只多坐一站，附近還有故宮南院、阿里山，是旅遊性大站而非商業型大站。」他解釋。
除了開發非蛋黃區商場，大幅降低品牌商租金，給消費者更大折扣外，如何訓練樓管同仁能耐，也是招商無往不利的關鍵。陳炯福舉例，曾有品牌加入，一開始選在自認為最佳的位置，但業績不如預期；每天巡視的樓管觀察後建議移櫃，結果一移櫃業績就暴漲。「這是長期累積的經驗，10年下來，品牌商都信任我們的判斷，這些同仁的『腦力財』，就算AI再強也取代不了。」
陳炯福從父親陳天貴手中接下來的還有不少事業，如飯店、餐飲等。像位於林森北路的起家厝華泰王子大飯店就正在都更，預計興建兩棟22層大樓，「一棟商辦、一棟飯店加商辦。」華泰集團客房事業群副總經理蔡旻羽也對本刊分析旗下三家旅宿飯店定位，「華泰瑞苑是位於墾丁國家公園內五星飯店；華泰瑞舍是飯店式公寓；靠近（北市）捷運忠孝復興站的賦樂旅居走時尚設計風格。」
在華泰集團工作20年、現任餐飲事業群營運副總經理郭宗鑫表示，從飯店開出分館的港式點心餐廳華漾DIM SUM、年均賣出萬隻烤鴨的新粵菜餐廳「九華樓」，其他包括酒吧加總起來共12家餐廳。
他接班17年，一路並非一帆風順。「想在混亂的市場找出秩序，方法就是你不要被noise（外在雜音）影響。今年精品業的確影響較大，但仍有廠商成長，像是運動品牌。我覺得永遠都有一條路讓生意人可以走，你就要找尋出那條路。」他毫無畏懼地說。
未來計畫？陳炯福的回應令人玩味。「去年初開始，我們進行一些內部調整（改造）。畢竟是個60年的公司，要重新凝聚共識。因為從我回家（接班）到現在17年，大家都只在做一件事情：就是在擴張。」他赤裸裸地說。
父親陳天貴如何看待他的接班成果？陳炯福笑說：「一開始他會緊張，可是董事會開了一年後，就發現管理者不變，只是模式不同！」陳天貴創辦的華泰飯店曾被譽為「總統御用廚房」，沒想到兒子也不漏氣，闖出「Outlet王」名號，比肩父親。
「（未來）華泰會變得像控股公司，我控管服務業子公司，包括餐飲、旅宿和零售，這些東西（布局）好像在下一盤大棋。」熱愛西洋棋、時常與兒子對弈的陳炯福，也正從棋藝裡替華泰集團的未來布局找到一條新路。
更多鏡週刊報導
華泰集團轉控股1／日本強龍三井壓境華泰沒在怕 Outlet王陳炯福靠2字訣應戰
華泰集團轉控股2／鐵道經濟模範生再添生力軍 他揭嘉義站3大隱形商機
其他人也在看
惹到道奇巨星大谷翔平？因為「這件事」不再向教士隊致意！
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平在比賽首次上場打擊前都會向敵隊摸一下頭盔致意，不過近日在網路上出現大谷翔平不和教士隊致意的話題，原因竟和「這件事」有關。FTV Sports ・ 13 小時前
醫生提醒：肺癌早期不是咳嗽，這6大異常才是真正的「早期警報」
肺癌早期症狀常被誤解為咳嗽或咳血，但醫界一再強調，真正讓肺癌難纏的，是它在初期幾乎「無聲無息」的特性。專家提醒，肺癌早期的 6 大異常往往不是咳嗽，而是細微卻明確的身體訊號，若被忽略，等咳嗽出現時通常已經錯過黃金治療期。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
劉書宏爆被健身教練打到「骨裂發炎」！經紀人發聲曝近況
劉書宏9月初突在社群上透露「肋骨骨裂」的消息、暴瘦4公斤，當時絕口不提原因，18日有新聞傳出，他和健身教練好友蔣政8月底起爭執，雙方大打出手，但劉書宏體力不及對方、並且受了重傷。對此，劉書宏經紀人表示，「謝謝你們的關心，目前恢復都很良好，受傷的過程沒有特別要跟大家交代的細節。」中時新聞網 ・ 12 小時前
親媽教得好！汪小菲妻Mandy首洩「大S生前託付」：我一直在做
大S（徐熙媛）2月於日本病逝後，留下的一雙兒女「玥兒」、「箖箖」目前由生父汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧。Mandy對姐弟倆的悉心照顧外界有目共睹，她也被網友盛讚是「後媽最佳人選」。Mandy近日在直播罕見提起大S，大讚對方將孩子教得很好，也透露自己一直在做大S生前委託她的事。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
WBC》韓國投手2戰多達23次四死球 韓媒批判：與日本實力差距很大
韓國隊昨天在與日本隊的強化試合比賽打成7比7平手，中止對戰10連敗，2場比賽以1勝1 和作收，韓國隊2戰出現23個四死球，讓韓媒大力檢討。TSNA ・ 1 天前
《派遣女醫》男星娶重慶妻！突表態：永遠支持一個中國
《派遣女醫》男星娶重慶妻！突表態：永遠支持一個中國EBC東森娛樂 ・ 9 小時前
台股殺了600點 網喊「恐慌感低沒殺意」？ 專家1理由勸保守
台股殺了600點 網喊「恐慌感低沒殺意」？ 專家1理由勸保守EBC東森新聞 ・ 18 小時前
大腸癌盯上年輕人！醫曝45%患者「首個症狀」：不要拖
大腸癌有年輕化趨勢！胸腔暨重症科醫師黃軒近日說，醫學界發現，20～40歲的年輕人，大腸癌發生率暴增；他特別提到，有45%的年輕大腸癌患者首個症狀就是「便血」，民眾若發現症狀千萬不要拖。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
好冷！東北季風發威「這2天」最有感 下波冷空氣報到時間曝
即時中心／潘柏廷報導中央氣象署預報員黃恩鴻今（17）日下午說明，今天到週五（21日）前受東北季風影響，特別在週三（19日）及週四（20日）清晨預估是冷空氣影響最明顯的時候，隨後週末則是東北季風稍減弱，溫度也會有明顯回溫；下週一（24日）起下波東北季風又南下，但預估和這波相比較弱，溫度變化不會那麼明顯。民視 ・ 13 小時前
陽明山「向天蝦」（鵠沼枝額蟲）大爆發 想「上山追蝦」要把握時間
最近接連幾個颱風帶來的環流，與東北季風產生的「共伴效應」，所帶來的大量雨水，讓大屯山區的向天池達到滿水位，也讓鵠沼枝額蟲（別名向天蝦）大爆發，吸引一波波的登山客上山，只為一睹「綠色小精靈」的風采，而看著這些在池水中悠哉游來游去的小生命，直呼好可愛；還有登山客利用向天蝦的向光性，在暗夜裡點著頭燈，只見向天蝦群聚湧來好不壯觀。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
不是日本！這國家「中國客變少了」 當地人鬆口氣讚：挺好的
日本首相高市早苗7日在國會答辯中明確指出，台海若爆發武力衝突，可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，等同日本可能出兵，發言引起中國強烈反彈，罕見發布「禁日令」呼籲公民暫時勿前往日本。其實不僅日本，前往泰國旅遊的中國人也大幅度下滑，但比起政府的頭痛，泰國人卻開心表示「其實挺好的」。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
陶晶瑩親向范姜彥豐致歉！認了「錯誤判斷」直播親揭２人私訊對話
資深主持人陶晶瑩近日因評論粿粿與范姜彥豐婚變事件，再度成為話題焦點。她先前在節目中提到，范姜彥豐於「天后闆妹」直播時飲用名為「小王秘蜜粿果綠」的飲品，還微笑稱「好喝」，讓她直言這舉動恐被誤解為「拿婚姻傷口開玩笑」，對形象不利。此番言論引發外界兩極反應，陶晶瑩今（18日）也於節目中主動道歉，並親自范姜彥豐傳訊致歉，坦言：「我做了錯誤的判斷。」三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
披薩店公審台人惹義大利市長震怒！她見1事驚「台灣國際地位」變了
生活中心／曾郁雅報導日前一群台灣遊客飛往義大利一間披薩用餐，沒想到疑似因為16人只叫了5份披薩、3杯啤酒，讓當地披薩店老闆直接把整群團客的清晰面貌全錄下，甚至直接在現場公審、但由於台灣旅客聽不懂老闆所說的外語內容，還對鏡頭比YA、豎起大拇哥，老闆最後卻不留情喊「台灣滾吧」，影片公開後大炎上、讓餐廳老闆緊急道歉，可當下老闆又喊出自己跟「中國、台灣」道歉，讓網友再度看傻眼，事態持續延燒更讓蒙特卡丁尼市的市長德羅索（Claudio Del Rosso）出面緩頰、透露將見「台灣代表」一起解決這次事件，對此台灣財經網美胡采蘋就感歎台灣現在國際地位「稍微有點太高了」。民視 ・ 1 天前
油車萬元開銷、開特斯拉年省15萬起！買屋有充電樁別高興太早：問清楚是「出線」還「全套」｜好宅報報
根據「財團法人車輛研究測試中心」統計報告指出，臺灣自2020年起，純電動車(BEV)登記數突破1萬輛並開始顯著攀升，截至2024年底，登記數已近十萬台(96,367輛)，普及率1.1%(整體小客貨登記數約840萬輛)，隨著電動車牌照稅開徵與貨物稅減免確定延至2030年，預料將會有更多民眾投入電動車車主行列。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 22 小時前
全台有感降溫！明後天會更冷 氣象署曝這天回暖
受東北季風影響，全台今(18)日降溫，天氣明顯偏涼，最低溫來到16度左右。雨勢方面在基隆北海岸、宜蘭地區及大台北地區都出現局部大雨或豪雨。中央氣象署指出，這波降溫會一直持續到週五，到週六、日東北季風稍...華視 ・ 18 小時前
傳中國赴日機票「取消近50萬張」 旅日達人：大家應該知道要做什麼了吧
中國北京當局不滿日本首相高市早苗的「台灣有事說」，對中國公民發出公告要求「避免赴日」，中國3大國籍航空也開放免費取消機票。今（18日）有消息指出，截至目前已有超過49萬張赴日機票被取消。旅日達人林氏璧分析，若情勢持續緊張，退票的人可能越來越多，「大家應該知道要做什麼了吧」。鏡週刊Mirror Media ・ 12 小時前
40歲男不菸酒竟大腸癌！醫揪「4行為」養出癌細胞：一堆人天天做
許多人不菸不酒仍罹患癌，非常不解原因。醫師黃軒表示，很多人都以為，癌症只會找上菸酒、生活放縱的人，但一名40歲男性從不碰菸、酒，還自認飲食清淡，卻因外食、熬夜、手搖飲、久坐，而罹患早期大腸癌。黃軒表示，其實癌症是慢慢累積所致，4種慢性致癌物包括糖、油、熬夜、腸道壞菌太多，導致人在年輕時就罹癌。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
MLB/大谷翔平續穿金標球衣！全聯盟僅6人享殊榮
道奇二刀流球星大谷翔平下季將續穿「金色大聯盟Logo」的金標球衣！大谷翔平蟬聯國聯年度MVP，因此得以享有全大聯盟僅6人的殊榮。中天新聞網 ・ 1 天前
「藍營支持度」變化超驚人！她曝背後原因
[NOWnews今日新聞]台灣民意基金會今（18）日發布最新本月國政民調，其中，引人注目的是國民黨政黨支持度上升3.9個百分點；對此，國民黨新北市議員江怡臻分析，國民黨主席鄭麗文上任後在過去的基礎上持...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
白冰冰「回收旗下藝人合約」 年終送大禮：抽成砍半
白冰冰旗下有多位藝人，每次主持或是有活動，她都會把子弟兵帶在身邊，盡量給大家機會表演，18日他決定送大家一份大禮，她將合約回收，將經紀抽成砍半，「我看到他們為了生活這麼辛苦，很捨不得，我又不缺，幫別人也是幫，為何不幫自己人。」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 12 小時前