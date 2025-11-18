華泰集團轉控股／接班17年業績暴衝逾20倍 華泰陳炯福搶賺腦力財

迥異各大百貨頻頻打出週年慶號召，「Outlet王」陳炯福走自己的路，十年有成且將戰場擴大。

政府普發萬元現金，替今年買氣慘澹的台灣零售業帶來一絲曙光。不過，零售市場競爭卻絲毫未減，像是近年來火紅的Outlet（名牌折扣暢貨中心）就不斷增加，除了今年開幕即爆紅的南港LALAPORT，三井台南二期明年已將登場，身為本土「Outlet王」的華泰名品城究竟要如何應戰？日前負責操盤的華泰集團二代執行長陳炯福接受本刊專訪，不僅詳細解說華泰如何靠腦力財在Outlet市場長遠布局，更首度公開未來集團的擴張之道。

廣告 廣告

雖有業者感受零售寒冬之苦，但也有異軍突起者。像是位於高鐵桃園站旁的華泰名品城，時逢萬聖節，園區內放滿南瓜擺飾，不僅週末假日人潮滿滿，週間時刻依舊人流不息。「我們是台灣真正的Outlet，唯一堅持價格與正價店明顯區隔的Outlet。」身為華泰名品城的開拓推手，同時也是華泰王子大飯店集團二代接班人的執行長陳炯福，接受本刊專訪時信心滿滿地說。

華泰名品城是「鐵道經濟」Outlet進駐先行者，也開啟了許多業者加入競逐，例如日本三井、本土的新光三越等。

他的信心有數字佐證。2008年陳炯幅回台接班至今，集團業績成長超過20倍；2015年一手主導打造全台首座露天Outlet的華泰名品城，隔年營業額就衝破40億元，去年業績更飆上130億元新高；位於嘉義高鐵站附近的新Outlet據點，隔壁剛好就是「護國神山」台積電、附近還有亞洲無人機AI創新應用研發中心，預期將吸引大量南部消費者。

「桃園（華泰名品城）美食街改裝兩個月後，業績增加38％，零售櫃增長也有30％，今年預計還能成長5％。」他說得保守，「今年大環境本來就不好，有成長就是好的。」從基層做起、現任華泰名品城總經理的劉亭君更透露，今年營收破億元的櫃位就有20家，盡顯陳炯福在零售寒冬持盈保泰的經營術。

全台有超過8家大型Outlet，不僅日本三井集團跨海叩關，就連百貨龍頭新光三越也加入戰場，華泰穩坐10年龍頭關鍵何在？「其實在別的國家都已經做過，我只不過原汁原味移來台灣而已。」陳炯福說得謙虛。

陳炯福口中的「簡單」就是「減法」二字。「想清楚一點：你賣什麼東西，什麼動機驅使客人來買。」他讓複雜事簡單化，因為開發商要花數十億元在非蛋黃區蓋商場當然緊張，「如同今天我們看嘉義拓點情況一樣。」陳炯福舉出實例。

「我一直認為Outlet產業總產值約400億元還沒被滿足，觸碰率已到台中以北，所以我要開在台中以南，同樣邏輯，嘉義位置是很好的。嘉義高鐵站人流本來就不少，到南科只多坐一站，附近還有故宮南院、阿里山，是旅遊性大站而非商業型大站。」他解釋。

競爭者忙著賺錢，陳炯福卻停了2個月改裝美食街，改裝後業績反而近3成。

除了開發非蛋黃區商場，大幅降低品牌商租金，給消費者更大折扣外，如何訓練樓管同仁能耐，也是招商無往不利的關鍵。陳炯福舉例，曾有品牌加入，一開始選在自認為最佳的位置，但業績不如預期；每天巡視的樓管觀察後建議移櫃，結果一移櫃業績就暴漲。「這是長期累積的經驗，10年下來，品牌商都信任我們的判斷，這些同仁的『腦力財』，就算AI再強也取代不了。」

陳炯福從父親陳天貴手中接下來的還有不少事業，如飯店、餐飲等。像位於林森北路的起家厝華泰王子大飯店就正在都更，預計興建兩棟22層大樓，「一棟商辦、一棟飯店加商辦。」華泰集團客房事業群副總經理蔡旻羽也對本刊分析旗下三家旅宿飯店定位，「華泰瑞苑是位於墾丁國家公園內五星飯店；華泰瑞舍是飯店式公寓；靠近（北市）捷運忠孝復興站的賦樂旅居走時尚設計風格。」

在華泰集團工作20年、現任餐飲事業群營運副總經理郭宗鑫表示，從飯店開出分館的港式點心餐廳華漾DIM SUM、年均賣出萬隻烤鴨的新粵菜餐廳「九華樓」，其他包括酒吧加總起來共12家餐廳。

看準中南部Outlet還有滲透率的空間，陳炯福第二家Outlet拓點嘉義高鐵站。

他接班17年，一路並非一帆風順。「想在混亂的市場找出秩序，方法就是你不要被noise（外在雜音）影響。今年精品業的確影響較大，但仍有廠商成長，像是運動品牌。我覺得永遠都有一條路讓生意人可以走，你就要找尋出那條路。」他毫無畏懼地說。

未來計畫？陳炯福的回應令人玩味。「去年初開始，我們進行一些內部調整（改造）。畢竟是個60年的公司，要重新凝聚共識。因為從我回家（接班）到現在17年，大家都只在做一件事情：就是在擴張。」他赤裸裸地說。

華泰王子飯店昔有「總統御用廚房」美譽，今日首間外館九華樓請來名廚黃傳明坐鎮新粵菜料理。

父親陳天貴如何看待他的接班成果？陳炯福笑說：「一開始他會緊張，可是董事會開了一年後，就發現管理者不變，只是模式不同！」陳天貴創辦的華泰飯店曾被譽為「總統御用廚房」，沒想到兒子也不漏氣，闖出「Outlet王」名號，比肩父親。

「（未來）華泰會變得像控股公司，我控管服務業子公司，包括餐飲、旅宿和零售，這些東西（布局）好像在下一盤大棋。」熱愛西洋棋、時常與兒子對弈的陳炯福，也正從棋藝裡替華泰集團的未來布局找到一條新路。

更多鏡週刊報導

華泰集團轉控股1／日本強龍三井壓境華泰沒在怕 Outlet王陳炯福靠2字訣應戰

華泰集團轉控股2／鐵道經濟模範生再添生力軍 他揭嘉義站3大隱形商機