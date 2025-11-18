華泰集團轉控股1／日本強龍三井壓境華泰沒在怕 Outlet王陳炯福靠2字訣應戰

競爭者忙著賺錢，陳炯福卻停了2個月改裝美食街，改裝後業績反而近3成。

今年開幕即爆紅的南港LALAPORT，三井台南二期明年已將登場，全家約末8家Outlet商場熱火朝天；身為本土「Outlet王」的華泰名品城究竟要如何應戰？日前負責操盤的華泰集團二代執行長陳炯福接受本刊專訪，詳細解說華泰如何靠腦力財在Outlet市場長遠布局。

「我們是台灣真正的Outlet，唯一堅持價格與正價店明顯區隔的Outlet。」身為華泰名品城的開拓推手，同時也是華泰王子大飯店集團二代接班人的執行長陳炯福，接受本刊專訪時信心滿滿地說。

他的信心有數字佐證。2008年陳炯幅回台接班至今，集團業績成長超過20倍；2015年一手主導打造全台首座露天Outlet的華泰名品城，隔年營業額就衝破40億元，去年業績更飆上130億元新高。

迥異各大百貨頻頻打出週年慶號召，「Outlet王」陳炯福走自己的路，十年有成且將戰場擴大。

「桃園（華泰名品城）美食街改裝兩個月後，業績增加38％，零售櫃增長也有30％，今年預計還能成長5％。」他說得保守。從基層做起、現任華泰名品城總經理的劉亭君更透露，今年營收破億元的櫃位就有20家，盡顯陳炯福在零售寒冬持盈保泰的經營術。

不僅日本三井集團跨海叩關，就連百貨龍頭新光三越也加入戰場，華泰穩坐10年龍頭關鍵何在？ 陳炯福口中的「簡單」就是「減法」二字。

陳炯福和國泰金控副董事長蔡政翰二位接班人，一起合作桃園華泰名品城；生意之外，兩家庭還會一起去露營。

「想清楚一點：你賣什麼東西，什麼動機驅使客人來買。」他讓複雜事簡單化，因為開發商要花數十億元在非蛋黃區蓋商場當然緊張，「如同今天我們看嘉義拓點情況一樣。」陳炯福舉出實例。「Outlet產業總產值約400億元還沒被滿足，觸碰率已到台中以北，所以我要開在台中以南，嘉義位置是很好的。」他解釋。

過去20年多在連鎖集團飯店工作、2019年初才加入、現任華泰集團客房事業群副總經理蔡旻羽表示，「John捉大放小，相信專業，願意授權讓我們做，」她比喻旗下飯店定位不同，挑戰不一，卻各有千秋。

華泰王子飯店昔有「總統御用廚房」美譽，掌管餐飲事業群的「華泰寶寶」郭宗鑫（右）幾乎可說是跟陳炯福接班軌跡一起成長的。

反觀在華泰集團工作20年、現任餐飲事業群營運副總經理郭宗鑫則是標準的「華泰寶寶」。「當初要把重心從宴會拉至港式小點，也是跟John報告、說明，支持下才『轉型』成功。他的包容性很大。

他接班17年，一路並非一帆風順。「想在混亂的市場找出秩序，方法就是你不要被noise（外在雜音）影響。今年精品業的確影響較大，但仍有廠商成長，像是運動品牌。我覺得永遠都有一條路讓生意人可以走，你就要找尋出那條路。」他毫無畏懼地說。

