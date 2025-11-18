華泰集團轉控股2／鐵道經濟模範生再添生力軍 他揭嘉義站3大隱形商機

華泰名品城是「鐵道經濟」Outlet進駐先行者，也開啟了許多業者加入競逐，例如日本三井、本土的新光三越等。

現今「鐵道經濟」熱門搶手，但早在10年前，陳炯福創下華泰名品城時，卻飽受質疑，而今卻成經營模範生。甚至還在拓點嘉義高鐵站附近，他腦中的思考如何盤算的？

華泰能穩坐10年龍頭的關鍵何在？「其實在別的國家都已經做過，我只不過原汁原味移來台灣而已。」陳炯福說得謙虛，但語氣一轉，「做生意永遠都在賭。唯一的信念就是跟自己說：『在每個國家都沒問題，民情不同還能成功複製，沒有理由台灣做不起來。』邏輯就是這麼簡單。」

陳炯福和國泰金副董事長蔡政翰二位接班人，一起合作桃園華泰名品城；生意之外，兩家庭還會一起去露營。

從父親手中接下集團重擔至今17年，他一路走來並非一帆風順。「剛開幕時沒有人知道我是誰，對品牌商來講，會想你沒有商場經驗、會擔心。對方也怕這次跟人家結婚，發現不對又要離婚很麻煩，第一期招商確實比較辛苦，可是消費者來買東西，看到行銷成果跟效益，第二期招商就簡單一點。」4個半小時的專訪，連說3次自己是樂觀派的陳炯福笑說。

只是開幕4年多即遇上全球新冠疫情，而集團旗下一家旅宿在當時提供為防疫旅館後也結束營運。好不容易在去（2024）年迎來業績創新高的喜事，今年又遇上整體零售服務業急轉直下衝擊。他保持一貫笑容說：「再壞也壞不過2008年的金融風暴。我認為是一個cycle（循環）。」

看準中南部Outlet還有滲透率的空間，陳炯福第二家Outlet拓點嘉義高鐵站。

難而自詡樂觀派的他表示，10年後新拓點位於嘉義高鐵站附近。陳炯福分析迥異桃園名品城、嘉義新點的優勢，「隔壁剛好就是『護國神山』台積電、附近還有亞洲無人機AI創新應用研發中心，預期將吸引大量南部消費者。」

過去多在國際品牌飯店工作、現任華泰集團客房事業群副總經理蔡旻羽加入本土團隊，坦言挑戰不小，但在執行長陳炯福授權下，大展拳腳的空間也大。

他進一步闡釋，「我一直認為台灣Outlet產業總產值約400億元還沒被滿足，觸碰率已到台中以北，所以我要開在台中以南，用同樣邏輯，嘉義位置是很好的。」除了上述提及地理優勢外，嘉義高鐵站人流本來就不少，到南科只多坐一站，「附近還有故宮南院、阿里山，是旅遊大站而非商業大站。預計2028年完工，一樣分三期。」陳炯福解釋。

