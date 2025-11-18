華泰集團轉控股4／「總統御用廚房」不虛傳 揭華泰外館九華樓年狂銷萬隻烤鴨撇步

華泰王子飯店昔有「總統御用廚房」美譽，今日首間外館九華樓請來名廚黃傳明坐鎮新粵菜料理。

華泰集團未來將可能變成類似控股公司一般，旗下涵蓋服務業3大事業群，包括餐飲、旅宿和零售通路（Outlet）。目前飯店部分，除了正在都更興建中的原華泰王子飯店外，也有其他不同定位的旅宿；而在餐飲方面分進合擊，同時不忘堅守老董事長陳天貴餐飲要求3字訣：「熱！熱！熱！」

除率領華泰名品城穩坐台灣Outlet王外，陳炯福從父親陳天貴手中接下來的還有不少事業，如飯店、餐飲等。像位於林森北路的起家厝華泰王子飯店就正在都更，預計興建兩棟22層大樓，「一棟商辦、一棟飯店加商辦。」

陳炯福要做的是「大家都會上門的生意」，包括旗下零售通路、旅宿和餐飲3大事業群。

一談起餐飲，陳炯福直言：「我們也算是餐飲起家的。」父親陳天貴是華泰王子大飯店創辦人，華泰曾有「總統御用廚房」之譽，現任集團廚藝總監的弟弟陳昶福，親手打造了野驢小餐館和驢子餐廳。

目前集團餐飲事業群共有12家餐廳。包括從以港式點心為主的餐廳華漾DIM SUM在北部有4家分店，「明年預計在汐止會在展店」，在華泰集團工作20年、現任餐飲事業群營運副總經理郭宗鑫分析，新粵菜餐廳「九華樓」於春大直開出首家館外餐廳年均賣出萬隻烤鴨，今年也在台中展店，「保持傳承，等到都更後重建的飯店開了，也會在本館開設。」其他包括酒吧和以有機食材為主的沐餐廳。

細節見真章。為了讓客人吃上一口熱騰騰的飯菜，餐飲事業群營運副總經理郭宗鑫透露，從出菜口到最遠的包廂僅18步。

郭宗鑫透露，「董事長和總經理也會到餐廳吃飯，一週約兩次，走動式管理。而董事長（陳天貴）對於餐飲要求3字訣：熱、熱、熱！」意思是說，從出菜口到餐桌，縱然再好吃，可是菜色溫溫的，就遜色了。

也因此，為了維持好風味，年約賣出萬隻烤鴨的九華樓，從出菜口到餐桌的步數都有講究。「出菜口到最遠包廂共約18步，」郭宗鑫一邊解釋、一邊走了起來，果真整整18步將菜餚送到客人面前，這份「隱藏版」的實在，也難怪15年前的老顧客寧願舟車勞頓，遠從基隆到大直來吃這一口老味道。

「目前營業額約5、6億元，希望回到高峰約10億元。」迥異於剛接班時的青澀，水瓶座的陳炯福格局更大了，他剖析：「我覺得大眾市場是有趣的。我不做所有人生意，就像做餐廳，不要每人每天都來吃，我只要每個人1、2個月來一次，活得下去就好了。金流不要斷。」他並非不想賺大錢，陳炯福要的是細水長流的商道。

九華樓不僅烤鴨著名，手工鴨蛋黃布丁是以4顆鴨蛋黃、不加入一滴水製成，口感綿密不輸給雞蛋布丁。

